Dota 2: Estos son los mejores jugadores Mid Lane para Quinn

Durante la entrevista posterior al partido, Quinn fue consultado respecto a cómo estuvo el encuentro: "Estoy contento con la victoria, pero no estoy contento con la forma en cómo ganamos. Pero creo que eso es algo bastante normal para los jugadores de Dota 2". No es para menos, pese a que todo mundo esperaba que QC no tuviera complicaciones para ganarle a Wildcard Gaming, los rivales terminaron realizando varias jugadas que por momentos ayudaban a darle ventaja en el terreno, pero la experiencia de Quincy Crew de poder salir de cualquier situación, terminó dándoles la ventaja y posteriormente, la victoria.