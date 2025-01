Dota 2 parche 7.31: consulta las novedades en español

El nuevo parche de Dota 2, uno de los más esperados en la historia de la escena competitiva del juego, salió hoy con grandes cambios para diversos héroes, incluyendo el controversial Techies.

Además, el parche anuncia la llegada de Primal Beast, un nuevo héroe que apareció anteriormente en Aghanim's Labyrinth.

Foto: Difusión

Estos son los detalles del parche 7.31 de Dota 2:

ACTUALIZACIONES GENERALES

La recompensa base de oro de los héroes aumentó de 120 + L8 a 125 + L8 donde L = nivel de héroe

Fórmula de recompensa reelaborada

La reducción de cooldown ahora se acumula de forma decreciente.

Se movieron las runas de recompensa del triángulo a la jungla principal.

Se movieron las torres exteriores Dire y Radiant 320 unidades más lejos de la base.

Cuando un héroe reaparece en la fuente, es invulnerable siempre que haya al menos un héroe enemigo en la base hasta que realice una acción.

Las siguientes habilidades ahora revelan constantemente la invisibilidad durante su duración: Winter's Curse, Aether Remnant, Berserker Rage (Ensnare), Shackles, Life Drain, Dismember, Fortune's End, Sinister Gaze, Searing Chains, Enchant Remnant, Rod of Atos, Gleipnir, Dark Troll Entrampar

Los tipos de ataque y armadura ahora se representan a través de habilidades. La mayor parte del daño permanece sin cambios con algunas excepciones en situaciones de creep vs creep y creep vs torre.

Nueva habilidad añadida: Perforación. Las unidades perforantes infligen un 150 % de daño adicional a las unidades que no son héroes y un 50 % menos de daño a las unidades estándar

Nueva habilidad añadida: Reforzado. Las unidades reforzadas infligen un 150 % de daño adicional a otras unidades reforzadas y reducen el daño recibido de los héroes en un 50 % y de las unidades que no son héroes en un 30 %.

Nueva habilidad añadida: Runty. Las unidades con Runty infligen un 25 % menos de daño a los héroes.

Piercing, Reforzado y Runty no se pueden robar (por ejemplo, con Devorar)

Los creeps a distancia y sus mejoras tienen la habilidad Perforación.

Todos los edificios y unidades de asedio ahora tienen la habilidad Reforzado

Los creeps melee y sus mejoras tienen la habilidad Runty.

Las Serpent Wards y Plague Wards ahora tienen la habilidad Piercing.

Los Eidolons, Treants y Lycan Wolves ya no tienen el tipo de ataque básico.

Los creeps neutrales ahora tienen el tipo de ataque estándar. Se ha ajustado el daño de la mayoría de los creeps neutrales para que el daño neto sea similar.

La mayoría de los creeps neutrales que solían tener un tipo de ataque perforante ahora tienen la habilidad perforante.

Los elementos neutrales ahora se muestran a través de la niebla de guerra para el equipo al que pertenecen hasta que se recogen.

Los creeps neutrales ahora aumentan su HP en 30, la armadura en 0,5, el daño base en 3, la velocidad de ataque en 5, el oro en 1 y la recompensa de XP en 5 cada 7,5 minutos, hasta 30 veces. (Última actualización a los 225 minutos, los mismos intervalos que los carriles lentos)

El tiempo de ataque base del creep neutral se ha aumentado a 2 y la velocidad de ataque base se ha ajustado para compensar. La principal implicación es que los creeps neutrales son más resistentes frente velocidades de ataque lentas.

Nuevo Campamento: Ancient Ice Shaman y 2 Ancient Frostbitten Golems



Nuevo campamento: 2 Warpine Raiders

ACTUALIZACIÓN DE CREEPS NEUTRALES

Ancient Ice Shaman

Rango: - 500 ataque de rango

1500 HP / 400 mana

58-62 daño

290 velocidad de movimiento

3 de armadura

30% Resistencia de magia

78-82 oro y recompensa de 124 XP

Nivel 6

Habilidad: Icefire Bomb: Ice Shaman lanza una bomba a una unidad o edificio enemigo que inflige 50 de daño por segundo durante 8 segundos. Sólo inflige un 25% de daño a los edificios. Alcance: 700. Coste de maná: 100. Cooldown: 30s.

Ancient Frostbitten Golem

Melee

900 HP

29-31 damage

300 move speed

7 de armadura

30% Resistencia de magia

39-45 oro y recompense de 95 XP

Nivel 5

Habilidad: Time Warp Aura. Otorga un 10% de reducción de cooldown en un radio de 1200 (Nota: Todas las auras de fluencia neutrales tienen un radio de 800 cuando no son controladas por el jugador)

Warpine Raider

Melee

850 HP/300 mana

39-41 de daño

310 de velocidad de movimiento

6 de armadura

30% de resistencia de magia

50-52 de oro y recompensa de 76 de experiencia

Nivel 5

Habilidad: Seed Shot. Lanza una semilla a una unidad que ralentiza un 100% durante 1s e inflige 100 de daño. Puede rebotar en los enemigos cercanos hasta 4 impactos (3 rebotes).

Alcance: 500. Coste de maná: 100. Cooldown: 15s

Capataz Kobold

Incremento de daño del ataque de 14-15 a 19-21

Incremento de armadura de 1

Recompensa de Oro cambia de 20-25 a 21-23

Incremento de recompensa de XP de 28 a 30

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Incremento de velocidad de ataque base de 100 a 200

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Soldado Kobold

Incremento de daño de 14-15 a 17-18

Recompensa de oro cambia de 14-18 a 14-16

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 200

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Nueva habilidad pasiva: Steal Weapon. Cada tercer ataque, el Kobold Soldier desarmará a su objetivo por tres segundos. El contador de ataques no incrementa cuando la habilidad está en Cooldown. Cooldown: 9s. Modelo incremento un 10%.

Kobold

Incrementa la velocidad de movimiento de 270 a 290

Incrementa tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora la velocidad de ataque base de 100 a 200

Reduce la recompensa de oro de 6-78 a 5-7

Reduce la recompensa de XP de 17 a 14

Mejora de velocidad de giro mejorada de 0.5 a 0.9

Nueva habilidad pasiva: Prospecting Aura. Los héroes aliados con 1200 radius ganan 20 de oro por minuto.

Berserk Troll de la Colina

Ahora cuenta con la habilidad Piercing

Incrementa el tiempo de ataque base de 1.6 a 2.0

Mejora la velocidad de ataque base de 100 a 125

Reduce la recompensa de oro de 20-23 a 19-21

Mejora de velocidad giro de 0.5 a 0.9

Nueva habilidad pasiva: Break. Donde sea que el Berserk Troll de la Colina ataque a una unidad, le aplicará break durante 3 segundos. Cooldown: 10s

Preste Troll de la Colina

Ahora cuenta con la habilidad Piercing

Mejora de la velocidad de ataque base de 100 a 125

Incremento del tiempo de ataque base de 1-8 a 2-0

Incrementa la recompensa de oro de 19-22 a 20-22.

Incrementa la recompensa de XP de 26 a 28

Mejora la velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Ya no cuenta con Aura Mana

Nueva habilidad pasiva: Heal Amplification Aura. Garantiza 15% de amplificación de vida a todos los aliados que estén en un rango de 1200.

Incremento del costo de curación de mana de 5 a 60

Incremento de cooldown de curación incrementa de 0.5 a 10

Incrementa la restauración de vida de 15 a 100

Vhoul Asesino

Ahora cuenta con la habilidad de Piercing

Incremento de vida de 370 a 400

Reducción de daño de 30-36 a 30-32

Incremento de tiempo de ataque base de 1.6 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 125

Reducción de recompensa de oro de 19-22 a 18-20

Incremento de recompensa de XP de 28 a 30

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Envenomed Weapon ya no hace 2 de daño por segundo

Duración del Envenomed Weapon desciende de 20 a 10

La duración del Envenomed Weapon como héroe se ha reducido de 10 a 2

Reducida la regeneración de vida del Envenomed Weapon a un 75%

Fantasma

Ahora cuenta con la habilidad de Piercing

Incremento de armadura a 1

Incremento de tiempo de ataque base de 1.2 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 165

Recompensa de oro reducida de 28-34 a 25-27

Reducción de recompensa de XP de 44 a 42

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Espíritu vil

Incremento de tiempo de ataque base de 1.5 a 2

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 135

Incremento de recompensa de oro de 17-20 a 14-15

Disminución de recompensa de XP de 28 a 26

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Ahora cuenta con 200 de mana

Nueva habilidad: Vex. Silencia una unidad durante 3 segundos. Costo de mana: 75. Rango: 600. Cooldown: 15s

Harpía Rastreadora

Ahora cuenta con habilidad Piercing

Daño reducido de 28-37 a 28-34

Incremento de tiempo de ataque base de 1.6 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 125

Reducida recompensa de oro de 21-24 a 16-18

Reducción de recompensa de XP de 28 a 26

Mejora de giro de 0.5 a 0.9

Ahora cuenta con 200 de mana

Nueva habilidad: Take Off. Se puede alternar para ganar movimiento de vuelo y perder un 50% de velocidad de movimiento. Harpy Scout está desarmado cuando vuela. Costo 2.5% de mana máximo por segundo. Costo de mana inicial: 20

Harpía creatormentas

Cuenta con la habilidad Piercing

Daño reducido de 30-37 a 30-36

Reducción de vida de 550 a 500

Incremento de tiempo de ataque base de 1.6 a 2.0

Mejora de velocidad e ataque base de 100 a 125

Reducción de recompensa por oro de 29-33 a 27-29

Reducción de recompensa por XP de 44 a 42

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Ahora puede invocar Chain Lightning contra unidades con poca vida.

Golem de Barro

Daño reducido de 29-33 a 24-26

Reducción de vida de 800 a 750

Reducción de resistencia de magia de 50% a 30%

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Reducción de recompensa de oro de 24-27 a 24-26

Reducción de recompensa de XP de 44 a 42

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Hurl Rock ahora hace el doble de daño a los creeps

Ahora muy ocasionalmente invocará Hurl Rock al jugador que esté controlando creeps.

Varios golems no podrán encadenar sus rocas.

Goldem de fragmentos

Daño incrementado de 9-10 a 10-14

Incremento de vida de 240 a 250

Reducción de resistencia de magia de 50% a 30%

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Reducción de recompensa de oro de 8-13 a 8-12

Incremento de recompensa XP de 17 a 18

Hurl Rock ahora hace el doble de daño a los creeps

Ahora, muy ocasionalmente, invocará Hurl Rock al jugador que controla creeps.

Varios golems no podrán encadenar sus rocas.

Luchador Ogro

Daño reducido de 24-27 a 22-24

Disminución de vida de 850 a 800

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Incremento de velocidad de ataque base de 100 a 150

Incremento de recompensa de oro de 18-38 a 24-28

Incremento de recompensa de XP de 31 a 32

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Nueva habilidad: ¡Ogre Smash!. Ogre cargará lentamente un ataque grande durante 2.8s, Aturde durante 3 segundos e inflige 200 + 8% de los HP actuales del objetivo como daño a todas las unidades en un radio de 200 delante de él.

Cooldown: 12s. No cuesta mana. Ahora, muy ocasionalmente, invocará Ogre Smash en el escenario. Varios ogros no pueden cargar Aturdir.

Mago de Hielo Ogro

Reducción de daño de 24-27 de 18-20

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Mejora de recompensa de Oro de 28-36 a 30-34

Incremento de recompensa XP de 47 a 48

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Desterrador Sátiro

Incremento de daño de 7-10 a 10-12

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Reducción de recompensa de XP de 31 a 24

Incremento de recompensa de oro de 12-14 a 14-16

Incremento de tiempo de ataque base de 1.7 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 125

Ahora puede invocar Purge en el escenario después de 5 segundos tras atacar a un héroe.

Ladrón de mentes sátiro

Daño reducido de 24-27 a 21-23

Armadura incrementada a 1

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Reducción de recompensa XP de 47 a 46

Incremento de tiempo de ataque base de 1.7 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 125

Ahora cuenta con la habilidad Mana Aura, dándole 2.5 de regeneración de mana por segundo en 1200 AoE.

Lobo Alfa

Mejora de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de recompensa de oro de 30-36 a 34-36

Recompensa de XP reducida de 66 a 60

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Lobo Gigante

Daño reducido de 29-33 a 15-17

Mejora de movimiento de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de recompensa de oro de 18-21 a 20-24

Reducción de recompensa de XP de 47 a 40

Incremento de tiempo de ataque base de 1.45 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 125

Ahora cuenta con 200 de mana.

Nueva habilidad: Intimidate. Reduce el daño total de los ataques de todos los enemigos en un radio de 300 por 50% durante 4 segundos. Costo de mana: 50. Cooldown: 16s.

Ahora puede invocar Intimidate cerca a los enemigos con vida baja en el escenario.

Corredor centauro

Daño reducido de 18-21 a 18-20

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Reducido punto de ataque de 0.5 a 0.3

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Incremento de recompensa XP de 31 a 32

Incremento de recompensa de oro de 16-19 a 18-20

Resistencia mágica de Cloak Aura de los héroes incrementa de 10% a 15%

Resistencia mágica de Cloak Aura de los Creeps incrementa de 20% a 30%

Conquistador centauro

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de tiempo de ataque base de 1.5 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 135

Incremento de recompensa de oro de 53-62 a 56-62

Torturador Sátiro

Armadura incrementa a 2

Incremento de recompensa de oro de 62-73 a 62-68

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Oso Infernal Demoledor

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de tiempo de ataque base de 1.55 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 135

Modificación de recompensa por oro de 61-79 a 64-68

No cuenta más con Swiftness Aura

Nueva habilidad pasiva: Death Throe: Power. Cuando Oso Infernal Demoledor muere, todos los aliados en un rango 700 ganan +50% de daño de ataque base durante 5 segundos.

Oso Infernal

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de recompensa de oro de 36-44 a 32-40

Incremento de tiempo de ataque base de 1.5 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 135

No cuenta más con Cloak Aura

Ahora tiene Swiftness Aura

Nueva habilidad pasiva: Death Throe: Rush. Cuando Oso Infernal muere, todos los aliados en un rango 700 ganan +100 de velocidad de ataque durante 5 segundos.

Alasalvaje

Daño reducido de 20-25 de 18-20

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de recompensa de oro de 12-16 a 18-20

Incremento de recompensa XP de 19 a 26

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Cuenta con 200 de mana

Ahora tiene la habilidad Tornado

El tiempo de canalización del tornado se ha reducido de 40 a 15 segundos.

Costo de mana de Tornado reducido de 200 a 100

Reducido cooldown de Tornado de 70 a 40

Tornado ahora dura unos 5 segundos después de que cannel es interrumpido donde sea que el Wildwing Ripper muere, dando una chance del 33% para que los Wildwings cercanos invoquen tornado en el atacante

Destripador Alasalvaje

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de recompensa de oro de 54-70 a 60-66

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

No cuenta más con Tornado

Nueva habilidad activa: Hurricane. Escoge una unidad y una dirección. La unidad enviará 400 unidades en esa dirección durante 0.5s. Rango: 300. Costo de mana: 100. Cooldown: 30s

Sólo siendo atacado, casteará Huricane a los héroes que persiguen a otros héroes en las cercanías empujándolos en la dirección opuesta.

Invocador Trol Oscuro

Armadura incrementa a 3

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Reducción de recompensa de oro de 43-50 a 42-48

Raise Dead no necesita más cadáveres cercanos.

Invocación de Raise Dead skeletons incrementado de 2 a 3

No cuenta con Ensnare como habilidad

Reducción de mana de 550 a 250

Guerrero Esqueleto

Reducción de ataque de 24-25 a 11-13

Mejora de giro de 0.5 a 0.9

Reducción de recompensa de oro de 6-12 a 4-6

Reducción de recompensa XP de 12 a 4

Nueva habilidad pasiva: Rally. Los Skeletons aliados en un rango de 1200 ganan 3 bonus de daño de ataque. Esta Aura se acumula.

Troll de la Colina

Cuenta con la habilidad Piercing

Mejora de giro de 0.5 a 0.9

Reducción de recompensa de Oro de 21-26 a 20-24

Reducción de recompensa XP de 47 a 42

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Ahora cuenta con Ensnare como habilidad

Incremento de mana máximo de 0 a 200

En ocasiones podrá invocar Ensnare hacia objetivos para atacarlos.

Dragón Negro Ancestral

Mejora de giro de 0.5 a 0.9

Mejora de punto de ataque de 0.94 a 0.5

Mejora de Backswing de 0.56 a 0.5

Modificación de daño de 48-81 a 62-68

Reducción de recompensa de oro de 108-137 a 78-82

Reducción de resistencia mágica de 50% a 30%

Incremento de tiempo de ataque base de 1.5 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 135

Gólem de granito ancestral

Reducción de resistencia mágica de 50% a 30%

Reducción de recompensa de oro de 78-88 a 78-82

Reducción de vida de 1700 a 1500

Modificación de daño de 77-87 a 80-84

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Gólem de roca ancestral

Reducción de daño de ataque de 29-33 a 22-24

Reducción de resistencia mágica de 50% a 30%

Incremento de tiempo de ataque base de 1.35 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 150

Nueva habilidad pasiva: Weakness Aura. .Reduce la armadura de las unidades enemigas en un radio de 1200 unidades en 2

Corazatrueno ancestral

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de tiempo de ataque base de 1.8 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 120

Reducción de resistencia mágica de 50% a 30%

Incremento de vida de 1400 a 1700

Mejora de punto de ataque de 0.5 a 0.3

Backswing mejorado de 0.5 a 0.3

Incremento de recompensa de oro de 64-71 a 78-82

Corazatremo ancestral

Daño de ataque reducido de 41-48 a 32-34

Mejora de velocidad de giro de 0.5 a 0.9

Incremento de vida de 800 a 850

Resistencia mágica reducida de 50% a 30%

Mejora de punto de ataque de 0.5 a 0.3

Backswing mejorado de 0.5 a 0.3

Gold Bounty reducida de 44-51 a 39-45

Incremento de tiempo de ataque base de 1.8 a 2.0

Mejora de velocidad de ataque base de 100 a 120.

ACTUALIZACIÓN DE OBJETOS

REVENANT'S BROOCH (NUEVO OBJETO)

Requiere Witch Blade, Mystic Staff, receta de 800 de oro(Coste total 6200 de oro)

+45 Inteligencia

+40 Velocidad de ataque +8 Armadura

+300 Velocidad de proyectil

Activa: Tus próximos 5 ataques tienen golpe verdadero e infligen daño mágico. Puede atacar unidades etéreas. Caduca después de 15s. Coste de maná: 250. Cooldown: 45s

Pasivo: hace que tu próximo ataque aplique un veneno durante 4 s, lo que ralentiza un 25 % e inflige 1x tu Inteligencia como daño cada segundo. Solo se puede activar una vez cada 9 segundos

WRAITH PACT (NUEVO OBJETO)

Requiere Ofrenda de Vladmir, potenciador de puntos, receta de 400 de oro (costo total: 4200)

+250 de vida

+250 de maná

Pasivo: Aura de Vladimir. Otorga 15 % de robo de vida, 18 % de daño adicional, 1,75 de regeneración de maná y 3 de armadura a los aliados en un área de efecto de 200

Activo: se puede lanzar dentro de un rango de 350 para crear un tótem que reduce el daño de ataque y hechizo de todos los enemigos dentro de 900 AoE en un 25% e inflige 25 de daño por segundo. Totem puede moverse a 150 de velocidad de movimiento. Dura 25 segundos o 5 golpes de héroe (10 golpes de creep).

Costo de maná: 100. CD: 60s

BOOTS OF BEARING (NUEVO OBJETO)

Requiere Botas tranquilas, Tambor de resistencia, receta de 1500 de oro (costo total 4125)

+8 Fuerza

+8 Inteligencia

+65 Velocidad de movimiento

+15 regeneración de HP

8 cargos. Gana una carga cada 3 minutos

Activa: Consume una carga para otorgar +50 de velocidad de ataque y 15 % de velocidad de movimiento a los aliados dentro de un radio de 1200 durante 6 segundos. Durante los primeros 2 segundos, los aliados no pueden ser ralentizados por otras habilidades. No se acumula con Drum of Endurance.

Pasiva: Aura de rapidez: Otorga +20 de velocidad de movimiento a los aliados dentro de un radio de 1200. No se acumula con Drum of Endurance Aura.

PACTO DE SANGRE (OBJETO REELABORADO)

Antes:

Requiere Voodoo Mask, Kaya y Soul Booster (5750 de oro)

+16 Inteligencia

+425 de vida

+425 de maná

+8 % de daño con hechizos

+15 % de robo de vida con hechizos (héroe)

+3% Robo de vida con hechizos (Creep)

+100 % de amplificación de regeneración de maná

+30 % de amplificación de robo de vida de hechizos

Activo: Pacto de sangre. Convierte el 30% de tu maná máximo en regeneración de vida durante 2 segundos. CD de 85 s

Cuesta el 30 % del maná máximo

Pasivo: Batería de maná. Cada carga proporciona 0,2 MP de regeneración y 0,35 % de amplificación de hechizos. Las muertes cercanas proporcionan 1 carga. Morir te hace perder 3 cargas. Comienza con 14 cargas.

Nuevo:

Requiere Soul Booster, Voodoo Mask, Receta de 900 de oro (4600 de oro)

+550 de Vida

+550 de maná

+25 % de robo de vida con hechizos (héroes)

+5% Robo de vida de hechizos (creeps)

Activo: Pacto de sangre. Double Bloodstone's Spell Lifesteal y también convierte el mismo porcentaje de daño infligido en maná. Dura 6 segundos. Cuesta el 10% de tu vida para castear. Cuando se lanza, otorga la desventaja Drenado, ignorando los efectos adicionales de Bloodpact durante 40 segundos.

Cooldown: 40s

ORQUÍDEA MALEVOLENTE (OBJETO REELABORADO)

Antes:

Requiere 2 bastones de olvido y una receta de 475 de oro (3475 de oro)

+20 Inteligencia

+30 daño de ataque

+25 Velocidad de ataque

+4 regeneración de maná

Activo: Quemadura de alma. Silencia a la unidad objetivo durante 5 segundos. Al final del silencio, el 30 % del daño recibido mientras está silenciado se inflige como daño mágico adicional. Coste de maná: 100. Cooldown: 18s

Nuevo:

Requiere Blitz Knuckles, Claymore, Void Stone (Coste total 3175)

+40 Velocidad de ataque

+30 daño de ataque

+3 regeneración de maná

Activo: Quemadura de alma. Silencia a la unidad objetivo durante 5 segundos. Al final del silencio, el 30 % del daño recibido mientras está silenciado se inflige como daño mágico adicional. Coste de maná: 100. Cooldown: 18s

ESPINA SANGRIENTA (OBJETO REELABORADO)

Antes:

Requiere Orquídea, receta Hiperpiedra 800 de oro (Coste total 6275)

+25 Inteligencia

+90 Velocidad de ataque

+30 Daño

+5.5 de regeneración de maná

Soul Rend: silencia a un objetivo durante 5 segundos. Al final del silencio, un 30 % adicional de todo el daño recibido durante el silencio se infligirá al objetivo como daño mágico. Todos los ataques contra el objetivo silenciado tendrán True Strike y un 100 % de probabilidad de crítico con un 130 % de daño.

Nuevo:

Requiere Orchid, Mage Slayer, receta de 925 de oro (Coste total 6500)

+20 Inteligencia

+60 Velocidad de ataque

+50 Daño

+5 regeneración de maná

+20 % de resistencia mágica

Soul Rend: (Activo) Silencia a un objetivo durante 5 segundos. Al final del silencio, un 30 % adicional de todo el daño recibido durante el silencio se infligirá al objetivo como daño mágico. Todos los ataques al objetivo silenciado tendrán True Strike y un 100 % de probabilidad de generar un daño crítico de 130 %.

Asesino de magos: (Pasivo) Coloca una desventaja cuando atacas a los enemigos, lo que hace que hagan un 35% menos de daño con hechizos durante 6 segundos

HOJA ETÉREA (OBJETO REELABORADO)

Antes:

Requiere Eaglesong, Ghost Scepter, receta de 1100 de oro (Coste total 4300 de oro)

+40 Agilidad

+10 Fuerza

+10 inteligencia

Explosión etérea: (activa) convierte a la unidad objetivo en forma etérea, lo que la hace inmune al daño físico, pero no puede atacar y un 40 % más vulnerable al daño mágico. Dura 4 segundos en aliados y 4 segundos en enemigos. Cooldown: 20s.

Los objetivos enemigos también se ralentizan en un 80 % y reciben 1,5 veces tu atributo principal + 125 como daño mágico.

Nuevo:

Requiere Kaya, Ghost Scepter receta de 1100 de oro (Coste total 4650 de oro)

+25 Inteligencia

+5 Agilidad

+5 Fuerza

+24 % de amplificación de robo de vida de hechizos

+12 % de amplificación de hechizos

+75 % de amplificación de regeneración de maná

Explosión etérea: (activa) convierte a la unidad objetivo en forma etérea, lo que la hace inmune al daño físico, pero no puede atacar y un 40 % más vulnerable al daño mágico. Dura 4 segundos en aliados y 4 segundos en enemigos. Cooldown: 22s.

Los objetivos enemigos también se ralentizan en un 80 % y reciben 1,5 veces su atributo principal + 50 como daño mágico.

FRAGMENTO DE AGHANIM

Ahora a la venta a los 15 minutos

TRASLACION ARCANA

Activo ya no otorga reducción de cooldown

El activo ahora otorga un 25 % de reducción del costo de maná y un 20 % de amplificación de desventajas.

BRAZALETE DE MORDIGGIAN

Drenaje de vida por segundo aumentado de 40 a 45

MALLA DE CUCHILLAS

Costo de receta reducido de 575 a 550 (costo total reducido de 2125 a 2100)

BOTAS DE VIAJE

Bonus de velocidad de movimiento reducida de 100 a 90

BOTAS DE VIAJE 2

Bonus de velocidad de movimiento reducida de 120 a 110

Ahora, además, reduce el tiempo del canal TP en 1 segundo

BOTELLA

El uso de la botella elimina el beneficio persistente de la fuente (es decir, solo puede usarlo una vez de forma gratuita una vez que salga de la fuente)

BRAZALETE

Ahora duplica sus bonus a partir del minuto 25

TALISMAN ANULADOR

Ya no otorga un 3 % de amplificación de hechizos.

Ahora otorga una reducción del costo de maná del 4%

Ahora duplica sus bonus a partir del minuto 25

ANTIFAZ ESPECTRAL

Ahora duplica sus bonus a partir del minuto 25

PROTECTOR CARMESÍ

Cooldown reducido de 40 a 35

Bloqueo de daño activo aumentado de 70 a 75

DESOLADORA

Daño reducido de 55 a 50

Ahora gana +2 de daño si un héroe enemigo muere con la Desventaja de Corrupción de este objeto hasta un máximo de 25.

TAMBOR DE LA RESISTENCIA

Ahora se puede lanzar sin interrumpir la canalización.

POLVO DE LA REVELACION

Ahora también inflige 25 de daño a los enemigos revelados cuando se lanza.

HOJA DIFUSORA

Receta reelaborada. Ahora requiere Blade of Rapidity + Robe of the Magi + receta de 1050 de oro (costo total reducido de 3150 a 2500)

Bonus de agilidad reducida de 24 a 15

Bonus de inteligencia reducida de 12 a 10

La quema de maná de Melee Illusion se redujo de 12 a 8

OJO DE SKADI

Estadísticas bonus reducidas de 25 a 22

Bonus de vida aumentada de 200 a 220

Bonus de maná aumentada de 200 a 220

BASTÓN DE LA FUERZA

Cooldown reducido de 23s a 20s

GEMA DE VISION VERDADERA

Ahora tiene un activo. Otorga True Sight sobre un área de 300 AoE dentro de un rango de 300 durante 4 segundos. 12s CD (Nota: No otorga visión en el area, solo visión de unidades/guardias invisibles)

Ya no revela la invisibilidad cuando se deja caer.

CETRO FANTASMAL

El tiempo de reutilización aumentó de 20 a 22 segundos.

CAPA FULGURANTE

Resistencia mágica activa aumentada del 45 % al 50 %

BÁLSAMO CURATIVO

Duración aumentada de 10s a 13s

Curación por segundo reducida de 40 a 30 (curación total reducida de 400 a 390)

MEDALLÓN SAGRADO

Bonus de maná reducida de 325 a 300

CAPUCHA DESAFÍO

Resistencia mágica reducida de 20% a 18%

Bloqueo de barrera aumentado de 325 a 350

Coste de maná reducido de 75 a 50

PICA HURACAN

Cooldown reducido de 23s a 20s

Alcance de lanzamiento aumentado de 550 a 650

El rango de lanzamiento del enemigo aumentó de 400 a 450

Alcance de ataque aumentado de 140 a 150

La velocidad de empuje de los aliados aumentó de 1200 a 1500

KAYA Y SANGE

Resistencia de estado adicional reducida del 22 % al 20 %

MARTILLO DE METEORITO

Coste de maná reducido de 125 a 100

Daño de unidad por segundo reducido de 90 a 60

La duración del aturdimiento se redujo de 1,5 s a 1,25 s.

Radio de impacto aumentado de 315 a 400

NULIFICADOR

Ya no atraviesa la inmunidad mágica.

Ya no ralentiza al enemigo.

Ya no tiene coste de maná.

PIPA DE LA PERSPICACIA

Aura de resistencia mágica aumentada del 10 % al 12 %

HOJA MITIGANTE

Costo reducido de 130 a 100 (costo de Battlefury reducido a 4100)

Se ha reducido el daño de Quell de 12/6 a 8/4.

RESPLANDOR

Receta modificada: ahora requiere una reliquia sagrada y un talismán de evasión (costo total reducido de 5100 a 5050)

Ahora se puede desmontar.

Ahora otorga 15% de evasión

Efecto ciego reducido del 17% al 10%

Ya no se puede activar o desactivar cuando el propietario está fuera del juego (por ejemplo, Interrupción de Shadow Demon)

ORBE REVIGORIZANTE

Regeneración de maná reducida de 12 a 7

Cooldown aumentado de 160 a 170

SANGE Y YASHA

Resistencia de estado adicional reducida del 22 % al 20 %

SATÁNICO

Cooldown aumentado de 25 a 30 segundos.

ANILLO ESPIRITUAL

El costo de la receta aumentó de 225 a 245 (el costo total aumentó de 680 de oro a 700 de oro)

TRASLACION VELOZ

Activo ya no otorga daño de ataque y velocidad de ataque

Activo ahora otorga 35 de agilidad

ACTUALIZACIÓN DE OBJETOS NEUTRALES

PALA LEAL

Bonus de vida reducido de 100 a 75

ANILLO ARCANO

Inteligencia adicional reducida de 10 a 8

JUGUETE DEL ACROBATA

Cooldown reducido de 20 a 15 segundos

PALO DE ESCOBA

Armadura aumentada de +3 a +4

Daño reducido de +14 a +8

AMULETO DE AZOGUE

El bonus de velocidad de movimiento se redujo del 4 % al 3 %.

ANILLO DE AQUILA

Daño reducido de +7 a +3

ANILLO DE ESENCIA

Regeneración de maná adicional reducida de 2.5 a 2

ARCO DE LA ARBOLEDA

Velocidad de ataque adicional aumentada de 15 a 20

HOJA DEL BANDOLERO

El bonus de daño por vida faltante aumentó de 8 a 10

REGALO DEL ALUMNO

El bonus de estadísticas secundarias aumentó de 14 a 15

GRANADA FEÉRICA

Daño por segundo aumentado de 35 a 40

Active ya no otorga visión a ambos equipos

PATAS DE ARAÑA

Velocidad de movimiento adicional reducida del 22 % al 18 %

La duración activa aumentó de 3 a 3,5 s.

CARCAJ ENCANTADO

Se ha aumentado el daño adicional de +200 a 225.

Rango bonus de +400 a +350

AMULETO ACELERADOR

Reducción de cooldown reducida del 12% al 10%

La regeneración de HP aumentó de 9 a 10

TÚNICA CEREMONIAL

Bonus de maná reducida de 350 a 250

DIADEMA PSÍQUICA

Inteligencia adicional reducida del 16 % al 15 %

Alcance de Empuje Psíquico reducido de 800 a 600

ESPADA DE PALADÍN

Daño adicional reducido de 20 a 16

TELESCOPIO

El rango de ataque adicional se redujo de 110 a 100

Alcance de lanzamiento adicional reducido de 110 a 100

APAREJO EXPLOSIVO

El radio de activación/explosión aumentó de 300 a 400

Daño de explosión reducido de 300 a 250

GORRO DEL ASCÉTICO

La regeneración de HP aumentó de 10 a 15

RELIQUIA INTEMPORAL

La amplificación de la duración de la desventaja se redujo del 25 % al 20 %.

LA ARRASADORA

Velocidad de ataque adicional reducida de 50 a 40

PRISMA DE HECHIZO

Reducción de cooldown reducida de 18% a 12%

Los atributos bonus aumentaron de 6 a 8

EQUIPAMIENTO NINJA

Agilidad adicional aumentada de 24 a 25

Velocidad de movimiento activo aumentada de 15 a 20%

PERDICIÓN DE LA BRUJA

Ahora, además, otorga 20 de velocidad de ataque.

LIBRO DE LAS SOMBRAS

Los atributos bonus aumentaron de 12 a 13

CIELO CAÍDO

Fuerza reducida de 20 a 15

Inteligencia reducida de 20 a 15

Daño por segundo a edificios aumentado de 50 a 60

Daño por segundo a unidades reducido de 90 a 60

SOMBRERO PIRATA

Ahora, además, otorga 15 de velocidad de movimiento.

ARMADURA DEL ARCANISTA

Mega Shield ahora solo afecta a los héroes

El porcentaje de reflejo de Mega Shield aumentó del 35% al ​​40%

ACTUALIZACIÓN DE HÉROES

ABADDON

-Ganancia de fuerza reducida de 2.8 a 2.6.

-Regeneración base de mana incrementada de 0 a 0.25.

-Shard reformulado. Provoca que Mist Coil haga daño al contacto (aplicando todo sus efectos) e incrementa la ralentización base de Curse of Avernus por 10%.

Talentos

-Talento nivel 15: Curación/Daño de Mist Coil reducido de +55 a +50.

-Talento nivel 25: Área de efecto de Mist Coil reducido de 500 a 400.

ALCHEMIST

Mezcla Inestable:

-Le otorga velocidad de movimiento en razón de 5/10/15/20% mientras arremete.

-Explosion ahora daña a los creeps enemigos dentro de su radio.

ANCIENT APPARITION

Pies Fríos:

-Ahora hace en intervalos de 0.5 segundo en lugar de 1 segundo. (El daño total no cambia).

Vórtice de hielo:

-Ralentización cambia de 15/20/25/30% a 16/19/22/25%.

-Amplificación de magia cambia de 12/16/20/24% a 16/19/22/25%.

Toque escalofriante:

-Cooldown reducido de 15/11/7/3s a 12/9/6/3s.

-Coste de mana reducido de 30/45/60/75 a 30/40/50/60.

-Daño reducido de 50/90/130/170 a 40/80/120/160.

Talentos:

-Talento nivel 20: Ralentización/resistencia a la magia de Vórtice de Hielo reducido de -6% a -5%.

ANTI-MAGE

-Fuerza base reducida de 23 a 21.

Ruptura de Mana:

-Ahora se puede stackear con el consumo de mana de Diffusal Blade.

-Ahora ralentiza adicionalmente el movimiento del enemigo 10/20/30/40% por 0.75 segundos cuando consume todo el mana del objetivo. (también se aplica a ilusiones).

ARC WARDEN

-Ganancia de Agilidad incrementada de 2.5 a 3.0.

Espectro Centelleante:

-Daño incrementado de 100/170/240/310 a 100/180/260/340.

Duplicado de la Tempestad:

-Ahora tiene una penalidad del 50% de daño de ataque si está a más de 2000 unidades lejos del Arc Warden.

Talentos:

-Talento nivel 15: +8 de armadura se reemplaza con +2 de duración de Flux.

-Talento nivel 25: +35% de Lifesteal reemplazado con Duplicado de la Tempestad tiene 50% de reducción de cooldown.

AXE

Sed de batalla:

-Ahora hace daño físico.

-Daño reformulado de 16/24/32/40 a 10/15/20/25 + 1x armadura de Axe.

-Ya no le da velocidad de movimiento a Axe.

-Solamente ralentiza enemigos que no estén mirando.

-Ralentización cambia de 12/13/14/15% a 8/17/26/35%.

Contraataque Espiral:

-Debuff del Shard ahora reduce el daño total de ataque tomado por Axe de la unidad afectada.

Hoja Selectiva:

-Matar a un héroe enemigo otorga un bonus permanente a Axe de +1/1.5/2.

-Cooldown incrementado de 75/65/55s a 100/85/70s

-Coste de Mana cambiado de 60/120/180 a 100/125/150.

-Bonus de velocidad de movimiento cambiado de 30% a 20/25/30%

-Bonus de velocidad de ataque cambiada de 30 a 20/30/40.

-Daño ahora es puro y atraviesa la inmunidad a la magia.

-Daño incrementado de 150/250/300 a 250/350/450.

Talentos:

-Talento nivel 10: +12% de resistencia de magia cambia por +20 de velocidad de movimiento.

-Talento nivel 15: +25 de velocidad de movimiento cambia por 10% de ralentización de Sed de batalla.

-Talento nivel 20: +20 de regeneración de vida es reemplazado por +1 de armadura permanente por baja con Culling Blade (esto es retroactivo).

-Talento nivel 20: +150 límite de Culling Blade reemplazado por +150 de daño/límite de Culling Blade.

-Talento nivel 25: +100 de Sed de Batalla DPS es reemplazado por 2x multiplicador de armadura de Sed de batalla.

BANE

Debilitar:

-Ya no reduce velocidad de casteo.

-Ahora reduce rango de casteo al 30%

Garra del diablo:

-Daño reducido de 80/120/160 a 70/110/150.

Talentos:

-Talento nivel 25: Daño/cura de Brain Sap aumenta de 150 a 200.

BATRIDER

-Armadura base incrementada por 1.

-Shard reformulado. Lazo Llameanta ya no te desarma. Tus ataques aplican un stack de Sticky Napalm.

Rompellamas:

-Coste de mana reducido de 110/120/130/140 a 110/115/120/125.

Lazo Llameante:

-Coste de mana reducido de 225 a 175/200/225.

Talentos:

-Talento nivel 10: +5% de amplificación de spell se reemplaza con +75 de radio para Sticky Napalm.

-Talento nivel 10: +6 de armadura reemplazado por +75 de knockback del Rompellamas.

-Talento nivel 15: +250 de vida se reemplaza con -10s de cooldown del Lazo Llameante.

-Talento nivel 15: +5 de daño del Sticky Napalm se reemplaza con +25 de velocidad de movimiento.

-Talento nivel 20: +30 de velocidad de movimiento es reemplazado con 2 cargas del Rompellamas.

-Talento nivel 20: +20% de resistencia mágica es reemplazado por +6 de daño del Sticky Napalm.

-Talento nivel 25: -35s de cooldown del Lazo Llameante se reemplaza por Rompellamas y aplica 2 cargas de Sticky Napalm.

BEASTMASTER

-Daño base reducido por 2.

Talentos:

-Talento nivel 15: +30 de velocidad de movimiento se reemplaza por +25 de velocidad de movimiento de unidades controladas por Beastmaster.

BLOODSEEKER

-Nueva habilidad de Scepter Blood Mist. Bloodseeker rocía sangre en un área, tomando un máximo de 5% HP en puro daño cada segundo mientras aplica 5% del HP de una unidad a enemigos en un radio de 450 y ralentizando un 25% a sus enemigos. Mientras Blood Mist esté activo, la curación de Thirst se incrementa un 50%.

Talentos:

-Talento nivel 20: +400 de vida es reemplazado por +15 de Spell Lifesteal.

-Talento nivel 25: -4 de cooldown de Bloodrite se reemplaza con 2 cargas de Rupture.

BOUNTY HUNTER

-Velocidad de movimiento incrementada de 320 a 325.

Movimiento sombrío:

-Cooldown incrementado de 15s a 18/17/16/15s.

Talentos:

-Talento nivel 10: +2 segundos de ralentización de Shadow Walk se reemplaza con +10% de ralentización de Shadow Walk.

BREWMASTER

Borrachera Abrazadora:

-Castear Cinder Brew ahora empapa al Brewmaster en su preparación. Brewmaster ignora los efectos negativos de esto,

Camorrista borracho:

-Reformulado. Brewmaster obtiene 3 stances basadas en los elementos en los que puede cambiar libremente. Los stances tienen mayor efecto bajo el efecto de Cinder Brew.

-Earth Brawler Stance obtiene 1/3/5/7 de armadura y 5/10/15/20% de resistencia a la magia. El efecto se triplica si el Brewmaster está bajo el efecto de Cinder Brew.

-Storm Brawler Stance le otorga 15/20/25/30% de evasión al Brewmaster y 5/7/9/11% de velocidad de movimiento. El efecto se triplica si el Brewmaster está bajo el efecto de Cinder Brew.

-Fire Brawler Stance le otorga al Brewmaster 24% de posibilidad de infligir 145/160/175/190% de daño crítico. La posibilidad se triplica si el Brewmaster está bajo el efecto de Cinder Brew.

Escisión Primordial:

-El shard ya no le otorga un bonus aleatorio de ataque a Brewmaster al Void Brewling.

-El shard ahora otorga Void Brawler Stance: dándole 20% de status de resistencia y un 25% de ralentización por 2 segundos en ataque. Los efectos se triplican si Brewmaster está bajo los efectos del Cinder Brew.

Talentos:

-Talento nivel 25: +90% de ataque crítico de Camorrista Borracho se reemplaza con Cinder Brew y aplica miedo cuando se enciende (dura 1.5 segundos).

BRISTLEBACK

-Movimiento base aumenta de 290 a 295.

-Ganancia de Fuerza se reduce de 2.9 a 2.5.

Senda de Guerra:

-Cargas máximas incrementadas de 5/7/9 a 6/8/10.

Talentos:

-Talento nivel 10: +2 regeneración de mana se reduce a 1.5

-Talento nivel 25: 13% ahora es un 12% de lifesteal.

-Talento nivel 25: +24 de daño stackeado en Senda de Guerra ahora es +25

BROODMOTHER

Trampa de la tejedora:

-Ahora se puede castear de donde sea que haya una telaraña sin importar el rango de casteo.

Engendrar crias:

-Duración del Spiderling reducida de 60s a 40/45/50s

-Daño del Spiderling incrementado desde 14 a todos los niveles 14/17/20

-Poison Sting ya no hace daño por segundo.

-Ralentización de Poison Sting cambiada de 8% a 6/8/10%

Talentos:

-Talento nivel 10: +10 de agilidad reemplazado con +3 de Spin Web

-Talento nivel 15: +30 de velocidad de ataque se reemplaza con +16 de agilidad

-Talento nivel 20: +50% de daño de Spiderling building se reemplaza con +15% de ralentización de Silken Bola.

CENTAUR WARUNNER

-Ganancia de Fuerza disminuida de 4.6 a 4.0.

-Armadura base incrementada por 1.

Pisotón:

-Daño incrementado de 100/150/200/250 a 120/180/240/300

Doble Filo:

-Shard ahora aplica su bonus de Fuerza antes de hacer daño.

Estampida:

-Reducción de daño de Scepter baja de 40% a 20/25/30%

-El Scepter ahora enreda a enemigos afectados por toda la duración del debuff.

Talentos:

-Talento nivel 15: +5 de armadura con +15 de Fuerza

-Talento nivel 20: +50 de daño de contraataque baja a +45.

CHAOS KNIGHT

Golpe Caótico:

-Aplica 1.5x de daño a los creeps.

CHEN

Persuasión Sagrada:

-Bonus de velocidad de movimiento incrementada de 10/15/20/25 a 10/20/30/40.

Mano de Dios:

-Curación reducida de 275/400/625 a 200/300/400

-Ahora aplica adicionalmente cura de HP 20/30/40 cada 10 segundos.

Talentos:

-Talento nivel 25: +280 de curación de Mano de Dios se reemplaza con +200/+10 Mano de Dios cura/cura en sobretiempo.

CLINKZ

Andanada llameante:

-Tiempo de canalización incrementado por 1.5/1.9/2.3/2.7s a 1.2/1.6/2.0/2.4.

Talentos:

-Talento nivel 10: +1.75 regeneración de mana reemplazada por +20 de daño de Searing Arrows

-Talento nivel 10: +12% de resistencia de magia reemplazado por -3s de cooldown de Skeleton Walk.

-Talento nivel 15: +30 de daño de Searing Arrows se reemplaza con Death Pact ganando habilidades de creeps (solo roba su primer habilidad).

-Talento nivel 15: -5s de cooldown de Skeleton Walk reemplazado por +25% de vida en Death Pact.

-Talento nivel 25: +50/5% vida/daño de Death Pact es reemplazado por +25% de daño de Burning Barrage.

CLOCKWERK

Talentos:

-Talento nivel 20: +100 de daño de Rocket Flare es reemplazado por Power Cogs y enreda unidades adentro.

CRYSTAL MAIDEN

Explosión Cristalina:

-Velocidad de ataque ralentizador aumenta de 20/30/40/50 a 30/45/60/75.

Aura Arcana:

-Ahora también concede 6/12/18/24 de mana a todos los aliados dentro de un radio de 1200 donde Crystal Maiden castee un hechizo (pero no ítems).

Talentos:

-Talento nivel 10: +200 de vida aumenta a +250

-Talento nivel 15: +6% de resistencia mágica de Aura Arcana es reemplazado por +20 de mana de Aura Arcana por casteo.

DARK SEER

-Fuerza cambiada de 20 + 3.1 a 22 + 2.6

-Ganancia de inteligencia baja de 3.1 a 2.7

Caparazón Iónico:

-Duración cambiada de 25 a 21/24/27/30.

-Duración de bonus de Scepter reducido de 20 a 15.

-Ahora se puede castear en unidades Creep Hero.

Puñetazo normal:

-Duración de la ilusión reducido de 8s a 6s.

DARK WILLOW

-Regeneración base de HP aumentada de 0.5 a 0.75.

Laberinto de Zarzas:

-Ahora aplica 50 de daño cada 0.5s en todos los niveles. (Daño total cambiado de 120/160/200/240 a 100/150/200/250).

-Ahora provee true sight sobre objetivos con raíces.

Reino de las sombras:

-Ahora tiene 0.3s de difuminación.

Corona Maldita:

-El Shard ya no reduce cooldown por 2s.

Alboroto:

-Segundos por revolución bajan de 1.8 a 1.5.

-Daño reducido de 75/125/175 a 70/120/170.

Talentos

-Talento nivel 15:+35 de daño Bedlam reducido a +30.

-Talento nivel 25: +110 de velocidad de ataque reducida a +100.

DAWNBREAKER

Quebrantaestrellas:

-Coste de mana incrementado a 100.

-Radio de swipe reducido a 300.

-Radio de smash incrementado a 300.

-Daño de swipe incrementado de 20/30/40/50 a 25/40/55/70

-Daño de smash reducido de 30/60/90/120 a 25/40/55/70

-Shard ahora otorga libre movimiento a Dawnbreaker

Martillo Celestial:

-Radio de fuego y de proyectil han sido incrementados de 150 a 200.

-Radio de impacto de retorno reducido de 250 a 200.

Luminosidad:

-Porcentaje de cura de aliados incrementado de 35% a 50%

Talentos:

-Talento nivel 10: +30 de daño de swipe reemplazado por +25 daño de swipe/smash

-Talento nivel 15: +40% de crítico para Luminosidad incrementado a +50%

DAZZLE

-Ahora tiene dos habilidades definitivas: Good Juju y Bad Juju.

-Scepter reformulado: Good Juju ahora también reduce todos los cooldowns de ítems de Dazzle en un 50% y puede ser casteado en un aliado para resetear su cooldown de ítems. 180s de cooldown cuesta 250 de mana.

Toque Venenoso:

-Cooldown reducido de 27/24/21/18s a 27/23/19/15s

Tumba Vacía:

-Ahora otorga al objetivo 2/4/6/8% de amplificación de cura inminente por cada 10% de HP que le falte.

Onda Sombría:

-Coste de mana reducido de 90/100/110/120 a 90.

-Cooldown cambiado de 14/12/10/8 a 12/11/10/9.

Good Juju:

-Pasiva. Cuando Dazzle castee una habilidadtodos los cooldowns de habilidad se reducen por 1/1.5/2s.

Bad Juju:

-Cuando una unidad está afectada por una de las habilidades de Dazzle, ellos pierden/ganan 1/2/3 de armadura por 8/10/12 segundos. Esto se puede activar para aplicar 30/40/50 de daño a todos los enemigos y curar a los aliados por 30/40/50HP dentro de un radio de 1200 con un coste de mana de 50/75/100, cooldown de 15 segundos.

Talentos:

-Talento nivel 15: +20 de fuerza es reemplazado por +50 de curación/daño de Onda Sombría.

DEATH PROPHET

Extracción Espiritual:

-Activación de Miedo por Shard se reduce de 4s a 3s.

DISRUPTOR

Impacto Atronador:

-Daño por ataque reducido de 45/70/95/120 a 35/60/85/110

-Shard ya no puede señalar a los aliados. Ahora causa que todos los aliados dentro del radio de este ataque ganen 50 de velocidad de ataque y 25% de velocidad de movimiento por cada 1.5s cada ataque. (Radio: 450).

Vislumbrar:

-Coste de mana reducido de 100 a 55/70/85/100

-Cooldown reducido de 48/38/28/18 a 24/22/20/18.

DOOM

Devorar:

-Oro reducido de 60/110/160/210 a 50/100/150/200.

-Ahora otorga a Doom 1/3/5/7 de armadura cuando digesta a un creep.

Hoja infernal:

-Daño de quemadura cambiado de 16/24/32/40 + 1.25/2.5/3.75/5% a 20/30/40/50 + 1/2/3/4%.

Condenación:

-Coste de mana incrementado de 150/200/250 a 150/225/300.

DRAGON KNIGHT

Aliento de fuego:

-Daño cambiado de 90/170/240/300 a 80/160/240/320.

Bola de fuego:

-DPS incrementado de 65 a 80

Talentos:

-Talento nivel 20: rango en forma Elder Dragon sube a 175

-Talento nivel 25: área de efecto de Dragon Tail incrementado a 400

DROW RANGER

-Fuerza base reducida de 18 a 16.

Multidisparo:

-Multiplicador de rango de 2 a 1.75

Ráfaga:

-Provee 10% de movimiento bonus por 3/4/5/6 segundos.

EARTH SPIRIT

-Ganancia de fuerza baja a 3.8

-Regeneración de HP base aumenta de 0.25 a 1.0

Golpe de Roca:

-Daño aumentado de 105/170/235/300 a 120/180/240/300.

-Distancia de knockback a unidad aumenta de 480/600/680/800 a 500/600/700/800.

-Punto de casteo se reduce de 0.01 a 0.

Roca rodante:

-Punto de casteo se reduce de 0.01 a 0.

-Coste de mana aumenta de 50 a 70.

-Retraso de rodada se reduce de 0.6 a 0.5.

-Velocidad aumenta de 800 a 1000.

-Velocidad del multiplicador de piedra se reduce de 2x a 1.6x.

-Daño cambiado de 70/90/110/130 a 30 + 100% de fuerza.

Atracción Geomagnética:

-Punto de casteo aumenta de 0.01 a 0.1.

-Se reduce el costo de mana a 75.

Magnetizar:

-Punto de casteo aumenta de 0.01 a 0.2.

Encantar Remanente:

-Rango de casteo aumenta de 125 a 175.

-Tiene 500 de rango de casteo cuando se castea sobre un aliado.

EARTHSHAKER

Talentos:

-Talento nivel 15: +25 velocidad de movimiento reemplazado por +50% de daño de Enchant Totem.

ELDER TITAN

-Regeneración de mana base de 0 a 0.25

-Se añade una segunda sub habilidad para Ancestral Spirit: Move Ancestral Spirit. Mueve el espíritu hacia cierto lugar. (equivalente de seleccionar al espíritu y mover-clickear el lugar).

Talentos:

-Talento nivel 10: velocidad de ataque ahora es +25

-Talento nivel 10: +15 de velocidad de movimiento ahora es +2% de movimiento de Astral Spirit por héroe.

EMBER SPIRIT

Destreza de puño:

-Ya no hace daño reducido a los creeps.

-Cooldown disminuye de 18/14/10/6 to 15/12/9/6.

-Daño de bonus de héroe reescala de 40/80/120/160 a 60/90/120/150

Protección Flamígera:

-Ahora absorbe 70% del daño mágico.

-Cantidad absorbida es reducida de 110/240/370/500 to 85/190/295/400

Remanente de fuego:

-Punto de casteo incrementado de 0 a 0.1.

Talentos:

-Talento nivel 10: +280 de absorción en Protección Flamígera se reduce a +200.

ENCHANTRESS

-Ganancia de agilidad de 1.8 a 2.1

Ímpetu:

-Coste de mana reducido de 55 a 50.

-Ahora hace el doble de daño frente a creeps e ilusiones.

Ayudantes de la naturaleza:

-Coste de mana reducido de 170/160/150/140 a 140.

ENIGMA

Conversión demoniaca:

-Ratio del turno de Eidolon mejora de 0.5 a 0.9.

-Punto de ataque de Eidolon mejora de 0.3s a 0.2s.

-Rango de ataque de Eidolon aumenta de 450 a 500

Pulso de medianoche:

-Ahora aplica daño basado en el HP

-DPS reeescalado de 4.75/5.5/6.25/7% del máximo HP a 6/8/10/12% del HP que posee.

Agujero Negro:

-Radio exterior del shard reducido de 1200 a 1000

FACELESS VOID

-HP base se increments de 0.5 a 1

GRIMSTROKE

Trazo del destino:

-Daño base reducido de 120/180/240/300 a 100/160/220/280.

-Daño por unidad aumentado de 18/27/36/45 a 20/30/40/50.

-Punto de casteo mejorado de 0.8 a 0.6.

-Velocidad de proyectil reducida de 2400 a 2000.

GYROCOPTER

Misil buscador:

-Daño cambiado de 100/175/250/325 a 90/180/270/360.

-Duración de stun reducida de 2.25/2.5/2.75/3s a 1.8/2.2/2.6/3s

Cañón Antiaréreo:

-Cooldown cambiado de 24/22/20/18s a 20s.

HOODWIK

Bellotazo

Velocidad de proyectiles iniciales incrementados de 1800 a 2100

Ya no se beneficia dos veces de la bonificación por alcance de lanzamiento

Escabullida

Modificada la evasión pasiva de 8/16/24/32% a 15/20/25/30%

Talentos

Talento Nivel 20: -3 armadura corrupta incrementada a -4

Talento Nivel 25 Talent Sharpshooter perfora la inmunidad mágica reemplazado con +135 de radio de Bushwhack

HUSKAR

Velocidad reducida de 21+3.4 a 20+3.3

Sangre del Berserker

Ahora le garantiza una resistencia mágica de 10/15/20/25% basado en el HP de Buskar

INVOKER

Velocidad de movimiento incrementada de 275 a 285

Wex

Reducción de bonus de velocidad de movimiento de 1 -> 7% a 0.8 -> 5.6%

Presteza

Costo de mana incrementa de 60 a 100

Muro de Hielo

Costo de mana reducido de 175 a 125

Forjar Espíritu

Reducida armadura por golpe modificado de 1 a 0.8 -> 1.5 (Afectado por Exort)

Melting Strike no da armadura máxima de 20 y en lugar de ello 20 stack cap. (Reducción de armadura máxima modificada de 20 a 16 -> 30)

Movimiento Fantasmal

Modificado la velocidad de movimiento bonus de -30-> 40 a -15 -> 20

Talentos

Nivel 15 Talento +1 de reducción de armadura del Forged Spirit reemplazado por +50 de velocidad de ataque del Forged Spirit

Nivel 20 El talento +35 de daño/velocidad de alacridad se ha reducido a +30

Nivel 25 Talento 2.5x Efectos pasivos de Quas/Wex/Exort aumentados a 3x

IO

Shard modificado. Otorga a IO un 10% de duración de hechizos de forma pasiva. Aumenta la amplificación de hechizos de Sobrecarga en un 10% y hace que también comparta la duración de hechizos actual de Io con cualquier unidad atada.

Vínculo

Modificado transferencia de vida de 70/80/110/130% a 75/90/105/120%

Espíritus

Scepter ahora causa que los Spirits apliquen un 15% de lentitud durante 0.3 segundos cuando impactan contra un héroe enemigo

Sobrecarga

Cooldown incrementado de 22/20/18/16s a 25/22/19/16s . Amplificaciones de hechizos reducidos de 10/12/14/16% a 8/10/12/14%

Talentos

Talento de nivel 10: +30 de daño sustituido por +15 de daño a las unidades atadas.

Nivel 15 Talento +15% de vida de hechizo reemplazado por +6% de velocidad de movimiento de Tether

Nivel 15 Talento +300 de alcance máximo de los Espíritus sustituido por +45 de daño de los Spirits

Nivel 20 Talento +60 de daño de los Espíritus sustituido por +0,2 de bonificación de recarga de HP máxima

Nivel 25 Talento +900 de vida sustituido por +400 de vida a las unidades atadas

JAKIRO

Fuerza base reducida de 27 a 25

Senda Helada

Cooldown incrementado de 12/11/10/9s a 21/17/13/9s.

La duración de Aturdir incrementa de 1/1.5/2/2.5s a 1.6/1.9/2.2/2.5s

Aliento Dual

Ahora inflige 10 instancias de daño en lugar de 11 (misma duración)

Fuego Líquido

Cooldown reducido de 20/15/10/14 a 16/12/8/4

Macropira

Punto de invocación reducido de 0.55 a 0.4

Duración de Scepter reducido de 30s a 25s

JUGGERNAUT

Guardián sanador

Costo de mana reducido de 140 a 140/130/120/110

Omnilátigo

Cooldown reducido de 140s a 130

Talentos

Nivel 15 Talento +30 Velocidad de ataque sustituido por +1s de duración de Blade Fury

Talento de nivel 20 +8 de armadura sustituido por un 40% de duración de Blade Dances

Nivel 20 Talento +160 DPS de Blade Fury reducido a +150

KEEPER OF THE LIGHT

Iluminar

Radio incrementado de 375 a 400

Reducido punto de invocación de 0.3 a 0

Visión máxima incrementada de 1125 a 1125/1275/1425/1575

Forma Espiritual

Cooldown reducido de 70s a 65s

Luz Cegadora

Duración del Pushback incrementado de 0.4s a 0.8s

KUNKKA

La X señala el lugar

Incrementado rango de invocación de 400/600/800/1000 a 550/700/850/1000

Cooldown incrementado de 24/20/16/12 a 30/24/22/12

Talentos

Talento de nivel 15 +16 Fuerza sustituido por un 25% X de velocidad de movimiento de Marcar el punto. (Afecta negativamente a los enemigos y positivamente a los aliados)

LEGION COMMANDER

Shard modificado. Legion Commander gana 4 de armadura cada vez que un héroe golpea con Overwhelming Odds y 0.5 de armadura por cada creep.

Incrementa la duración de Overwhelming Odds por 8 segundos.

Probabilidades adversas

Daño de base modificado de 40/60/80/100 a 35/65/95/125

Daño de Héroe incrementado de 30/60/90/120 a 35/65/95/125

Talentos

Nivel 20 Talento +30 velocidad de movimiento sustituido por +250 AoE Presiona el ataque

Nivel 25 Talento +400 AoE Pulsar el ataque sustituido por Pulsar el ataque otorga 2s de inmunidad a los hechizos

LESHRAC

Daño base incrementado por 3

Nihilismo

Leshrac ganando inmunidad mágica ya no termina el Nihilismo.

LICH

Incrementado de agilidad base de 15 a 17

Reducida ganancia de inteligencia de 4.1 a 3.6

Modificación de giro de 0.6 a 0.7

Explosión Gélida

Aumento de velocidad de ataque incrementó del 30% a 30/40/50/60%

Escudo de Hielo

Ahora hace su primer tic de daño/lento 0,1s después del lanzamiento (el daño/duración total no cambia)

Congelación en cadena

Costo de mana reducido de 200/350/500 a 180/300/420

LIFESTEALER

Furia

Cooldown incrementado de 18 a 21/20/19/18

Heridas abiertas

Cuando un objetivo afectado por Open Wounds recibe 500 de daño, las heridas se enconarán y se extenderán a otro enemigo al azar en un radio de 700. Da prioridad a los héroes

La duración se ha reducido de 8 a 7

LINA

Shard modificado: los hechizos de Lina hacen 10+ de daño por cada carga de Fiery Soul

Alma ígnea

Incrementado carga máxima de 3 a 7

Incremento duración Stack de 12s a 15s

Reducido el bonus de velocidad de movimiento por carga de 4/5/6/7% a 1.5/2/2.5/3%

La bonificación de velocidad de ataque por carga se ha reducido de 30/50/70/90 a 10/20/30/40

Ahora gana una carga cada vez que un hechizo daña a un enemigo

Talentos

Nivel 20 Talento +30/2% Alma ardiente por pila reducido a +15/1%.

LION

Dedo de la Muerte

Costo de mana reducido de 200/420/650 a 200/400/600

Cooldown de Scepter Aghanim reducido de 100/60/20 a 80/50/20

Drenaje de Maná

Ahora revela unidades invisibles

LONE DRUID

Invocar Spirit Bear

Daño base de Spirit Bear incrementado a 8

Duración de Entangle modificado de 0.75/1.5/2.25/3s a 1/1.6/2.2/2.8

Itervalo de daño de Entangle reducido de 0.25 a 0.2

Entangle ahora hace daño inmediato cuando es aplicado

Modificado daño por segundo de Entangle de 60 a 30/40/50/60 (daño total reducido de 45/90/135/180 a 36/72/120/180)

Vínculo Espiritual

Ahora comparte 10/15/20/25% de la armadura de Lone Druid con Spirit Bear y viceversa

Forma verdadera

Morir durante invocación True Form no coloca a la habilidad en cooldown

LUNA

Haz Lumínico

Shard ahora enfocará al creep más cercano si los héroes no están cerca

Talentos

Nivel 15 de Talento -3.5s Lucent Beam cooldown reducido a -3s

Nivel 15 de Talento -20s Eclipse cooldown incrementado a -25s

Nivel 20 de Talento Global Lunar Blessing ahora garantiza 200 bonus de visión nocturna

LYCAN

Impulso Feral

Reducción de daño de 11/22/33/44% a 10/20/30/40%

Cambio de forma

Duración reducido de 28s a 25s

Talentos

Nivel 10 Talento +13 Convocar Wolves, el daño se ha reducido a +10

Talento de nivel 10 +10 Regeneración de HP de los Ferales sustituido por una reducción del daño de los ataques de Aullidos del +20%.

Nivel 25 Talento +32% Probabilidad crítica de cambio de forma reducida a +30

MAGNUS

Onda Sísmica

Scepter modificado. Incrementa el rango Shockwave por 150 y radio de 50. Shockwaves ahora hace erupción después de 1.5 segundos, haciendo un 50% de daño adicional al daño base de Shockwave y aplicación debuff que ralentiza y reduce la armadura base a 50%. Unidades afectadas se recuperan después de 5 segundos.

Talentos

Nivel 20 de Talento +350 de vida reemplazado con +125 de daño Shockwave

MARCI

Agregado Scepter Aghanim. Reduce el cooldown de Unleash por 10 segundos. Cuando Unleash está activo, las habilidades de Marci desencadenan Unleash pulses

Agregado Shard. Rebound puede ser autoinvocado para lanzar al objetivo en lugar de rebotar en ellos.

Rebotar

Ya no puede enfocar unidades enemigas.

Velocidad de movimiento bonus de los aliados incrementó de 35% a 45%

Desatar

Daño de pulso reducido de 60/130/200 a 50/100/150

MARS

Fuerza ganada incrementada de 3.4 a 3.7

Lanza de Mars

Cooldown incrementado de 14/13/12/11 a 15/14/13/12

Arena de Sangre

Daño de Spear reducido de 100/160/220 a 100/150/200

Ya no puede escapar verticalmente

MEDUSA

Serpiente Mística

Reducido costo de mana de 140/150/160/170 a 140

Sangre fría

Está deshabilitado por break

Ya no se activa si el hechicero está a más de 2000 unidades

Talentos

Talento de nivel 10 +15 de daño de ataque sustituido por +20 de velocidad de ataque

Talento de nivel 10 +15% de evasión sustituido por +0,5 de daño de Escudo de maná por maná

Talento de nivel 15: +30 de Velocidad de ataque sustituido por -12% de Penalización de daño por disparo dividido

Nivel 20 Talento +30% de ganancia de maná de Serpiente Mística sustituido por +2 rebotes de Serpiente Mística

MEEPO

La ganancia de fuerza ha aumentado de 1,6 a 2,2

La ganancia de agilidad ha aumentado de 1,6 a 2,4

La ganancia de inteligencia ha aumentado de 1,6 a 1,9

Divide y Vencerás

Clones ya no se benefician dos veces de las bonificaciones de estadísticas de las bandas de potencia

Clones ya no se benefician dos veces de las bonificaciones de estadísticas de los atributos de nivel

Se ha reducido el coste de maná de Shard filing de 100 a 75

Otorga pasivamente una bonificación de 5/10/15% de Resistencia mágica a todos los Meepos

Ataduras Terrenales

Costo de mana reducido de 100 a 70/80/90/100

Cávara

Costo de mana reducido de 150 a 125

Cooldown aumentado de 40 a 50s

La vida restaurada ha aumentado del 40% al 60%.

Talentos

Talento de nivel 10: +20 de Daño básico sustituido por +30 de Poof Damage

Talento de nivel 15: +40 de Daño de mareo sustituido por Earthbind que otorga True Strike a los objetivos

MIRANA

Modificación de agilidad de 18 + 3.7 a 24 + 3.4

Armadura base reducida a 1 (Misma armadura de inicio)

Reducida velocidad de ataque base de 115 a 110

Reducido daño base de 27-32 a 24-30 (daño promedio incrementado a 3.5)

Tormenta Estelar

Reducido costo de mana de 80/105/130/155 a 80/95/110/125

Brinco

Shard modificado. Garantiza +1 Leap Charge. Sagan se abalanza e inflige 150 de daño en un cono delantero a las unidades situadas en un radio de 500 de Mirana y las ralentiza un 30% durante 2,5 segundos

MONKEY KING

Danza Arbórea

Reducido Perched visión de 800/600 a 700/500

Comando de Wukong

Scepter ahora le da a los soldados la habilidad de incrementar su Jingu Mastery stacks

MORPHLING

Transformación

Scepter modificado. Replicate roba 20% de cada stat del héroe replicado. Si el atributo principal del héroe replicado es Fuerza, también robará un 35% de resistencia de estado, si es Agilidad, robará 50 de velocidad de ataque y si es Inteligencia, robará un 20% de amplificación de hechizos. Reduce el cooldown de replicante por 20s.

NAGA SIREN

Aguas revueltas

Modificado daño de 30/45/60/75 a 40/50/60/70

Ya no se dispara al azar

Ahora se activa cada 5 ataques a un enemigo por parte de Naga y sus imágenes

Talentos

Talento de nivel 10 +8 de Agilidad sustituido por +20 de Daño de Rip Tide

Talento de nivel 20 +12% de probabilidad de Rip Tide sustituido por -1 de daño de Rip Tide

NATURE’S PROPHET

Mejora el giro de 0.6 a 0.9

Llamada de la naturaleza

Modificado el costo de mana de 130/140/150/160 a 150

Daño recudio de Treant Base de 16-20/24-28/32-36/40-44 a 15-18/21-25/28-32/35-39

Ira de la naturaleza

Reducido costo de mana de 175/225/275 a 150/175/200

Talentos

Nivel 10 Talento +20 de daño sustituido por -8s Cooldown de Nature’s Call

Talento de nivel 20 +75% de probabilidad de fallo de Sprout aumentado a +100%.

Talento de nivel 20 +8 de armadura sustituido por Sprout leashes

NECROPHOS

Ya no aumenta el tiempo de muerte de los enemigos

Matar a un enemigo con Reaper’s Scythe ahora otorga a Necrophos +3/6/9 HP y +1/2/3 de regeneración de mana permanente

NIGHT STALKER

Ganancia de agilidad reducida de 2.3 a 2.2

Miedo paralizante

Reducido punto de invocación de 0.2 a 0

Talentos

Nivel 10 Talento +45 Daño de void incrementado a +50

Nivel 10 Talento +10s Duración de Dark Ascension reducida a +8s

Nivel 15 Talento +40 Daño de Dark Ascension reducido a +35

Nivel 20 Talento -4s cooldown de Crippling Fear incrementado a -5s

Nivel 25 Talento +80 Velocidad de Hunter in the Night aumentada a +100

Nyx Assassin

Empalar

Cooldown reducido de 14s a 17/16/15/14s

Quemadura de mana

Cooldown reducido de 28/20/12/4s a 20/15/10/5s

Costo de mana reducido de 100 a 70/80/90/100

Se reduce el multiplicador de daño de la inteligencia por 3.5/4/4.5/5x a 2.3/3.2/4.1/5x

OGRE MAGI

Explosión de Fuego

Incremento de costo de mana de 70/80/90/100 a 70/85/100/115

Ignición

Incremento de cooldown de 15s a 17s

Talentos

Nivel 15 Talento +275 Vida reducido a +250

Nivel 20 Talento +25 Fuerza aumentado a +30

Nivel 25 Talento 20% de probabilidad de golpear reemplazado por 17% de probabilidad de golpe de fuego

OMNIKNIGHT

Inteligencia modificada de 15+1.8 a 16+2.1

Shard modificado: Otorga Aura degenerativa. Ralentiza un 40% a los enemigos en un radio de 400 de Omniknight

Gracia Celestial

No otorga Resistencia de estado

Ahora también se aplica a Omniknight si se lanza sobre un aliado

Concede 3/4/5/6 adicionales de Fuerza y Regeneración de HP por cada debilitamiento disipado

Aura de degeneración

Ya no es una habilidad básica

Martillo de Pureza

Ahora es una habilidad básica

Costo de maná es ahora de 50/60/70/80

Ya no es un modificador de ataque

Ahora tiene un alcance de lanzamiento de 350

Ahora tiene un proyectil de 1200 de velocidad

Ahora tiene un punto de lanzamiento de 0,3

El daño ha pasado de 60 + 115% de daño base a 50/75/100/125 + 60/70/80/90% de daño base

Ya no otorga reducción de daño

Ahora ralentiza al objetivo un 14/22/30/38%.

La duración de la desventaja ha aumentado de 4 a 5 segundos.

Ángel Guardián

Scepter ya no otorga 40 de regeneración de HP

Scepter ahora otorga un 40% de resistencia de estado

Talentos

Talento de nivel 10 +10HP/s Repelsustituido por la duración del buff de Heavenly Grace de +4s

Talento de nivel 15 +30 de velocidad de movimiento sustituido por cooldown de -30s de Guardian Angel

Nivel 20 Talento +15% de ralentización de Degen Aura sustituido por +4 de fuerza Heavenly Grace

Nivel 20 Talento -2s Cooldown de Heavenly Grace reemplazado por -4 cooldown de Hammer of Purity

Nivel 25 Talento -60s Cooldown de Guardian Angel sustituido por +75% de daño de Hammer of Purity

ORACLE

Edicto del destino

Cooldown incrementado de 16/13/10/7s a 17714/11/8s

Incrementada duración de 3.0/3.5/4.0/4.5s a 3.5/4.0/4.5/5.0s

Llamas purificadoras

Costo de mana reducido de 80/85/90/95 a 80

Rain of Destiny

Scepter modificado. Garantiza Rain of Destiny. Hace llover sobre un área de 650 unidades durante 10 segundos. Los enemigos que se encuentran en la zona reciben 50 de daño por segundo y tienen un -25% de amplificación de curación. Los aliados se curan 50 puntos de vida por segundo y tienen un 25% más de amplificación de curación entrante. Cooldown: 40s. Costo de mana 150s

OUTWORLD DESTROYER

Orbe Arcano

El maná actual como daño se ha reducido del 16% al 13/14/15/16%.

Flujo de esencia

El maná máximo restaurado se ha reducido del 30/40/50/60% al 25/35/45/55%.

PANGOLIER

ESPADACHÍN

Daño aumentado de 24/42/60/78 a 25/45/65/85

DISPARO CERTERO

Reducción de armadura modificada de 4/5/6/7 a 2/4/6/8

Duración modificada de 2/3/4/5 a 2,5/3/3,5/4

TALENTOS

Talento de nivel 20: +18 Fuerza aumentada a +20

Talento de nivel 25: 2.5s Reducción del tiempo de reutilización de Swashbuckle aumentada a 3s

PHANTOM ASSASSIN

GOLPE FANTASMAL

Coste de maná aumentado de 35/40/45/50 a 35/45/55/65

ALENTOS

Talento de nivel 15: +12 % de robo de vida aumentado al 15 %

Talento de nivel 20: -3 Corrupción de armadura reemplazada por +25 % de daño de Daga sofocante

DE PROFESIÓN FANTASMA

Tiempo de reutilización de Phantom Edge reducido de 16/12/8/4 a 13/10/7/4

TALENTOS

Talento de nivel 10: +15 de velocidad de ataque reemplazada por +2.5 s de bonus en la duración de Phantom Rush Agi

PHOENIX

La ganancia de fuerza aumentó de 3.5 a 3.6

La ganancia de agilidad aumentó de 1.3 a 1.5

PICADO DE ÍCARO

Movimiento lento reducido de 19/22/25/28% a 16/19/22/25%

ESPÍRITUS ÍGNEOS

Cooldown modificado de 51/44/37/30 a 50/40/30/20

Coste de maná reducido de 120 a 100

TALENTOS

Talento de nivel 10: +24% Icarus Dive lento aumentado a +25%

Talento de nivel 20: +1000 rango de lanzamiento de Inmersión de Ícaro reemplazado con +1.5% de vida máxima de daño de Sun Ray

Talento de nivel 25: +1,5 % de vida máxima Daño de rayo solar reemplazado por +1000 rango de lanzamiento de Inmersión de Ícaro

PUCK

CAMBIO DE FASE

El tiempo de canal máximo aumentó de 0,75/1,5/2,25/3,25 a 1/1,75/2,5/3,25

Fragmento reelaborado: hace que Phase Shift ataque a todos los enemigos dentro del rango de ataque +200 radio de Puck

ESCISIÓN FLUCTUANTE

Cooldown reducido de 19/17/15/13 s a 16/15/14/13 s

Shard reelaborado: Grieta menguante ahora tiene 150 de radio y alcance adicionales y repele a los enemigos 400 de distancia en 0,5 segundos (sin interrupción). Revela unidades enemigas invisibles y guardianes en el área durante 5 segundos.

ESPIRAL DE SUEÑOS

Cooldown reducido de 80s a 75s

TALENTOS

Talento de nivel 10: +300 distancia de Illusory Orb reemplazada por -2 Illusory Orb cooldown

El ataque de cambio de fase de talento de nivel 15 se reemplazó con -10 s de cooldown de Dream Coil

Talento de nivel 15: +12 % de amplificación de hechizos reemplazada por +100 de daño por grieta menguante

Talento de nivel 20: -4 s de tiempo de reutilización de Illusory Orb reemplazado por +1 s de duración del aturdimiento de Dream Coil

Talento de nivel 25: Dream Coil frecuencia de disparo rápido mejorada de 0.75s a 0.6s (ataques máximos 8 -> 10)

Talento de nivel 25: +250 Waning Rift AoE y rango reemplazado con Dream Coil perfora la inmunidad mágica

PUDGE

Armadura base reducida en 1

La ganancia de inteligencia aumentó de 1.5 a 1.8

MONTÓN DE CARNE

Ya no otorga resistencia mágica.

Fuerza adicional por muerte reducida de 1.5/2/2.5/3 a 1.1/1.4/1.7/2.0

Ahora se puede lanzar para otorgar un bloqueo de daño de 5/10/15/20 contra todo tipo de daño durante 7 segundos. Coste de maná 50. Cooldown 30/25/20/15. Se puede lanzar mientras se canaliza.

DESCUARTIZAR

La reducción del tiempo de reutilización de fragmentos se redujo de 10 a 5 segundos.

PUGNA

DECRÉPITAR

Coste de maná aumentado de 60 a 80

Ahora se puede lanzar mientras se canaliza.

GUARDIAN ABISAL

Ya no cura 2 golpes cada vez que un enemigo lanza un hechizo.

Aura reduce el daño de hechizos de los enemigos en un 10/15/20/25%

SUCCION VITAL

Fragmento reelaborado. Life Drain puede apuntar a su Nether Ward, lo que hace que el drenaje de vida se refracte a todos los héroes enemigos en el rango del ward por el 70% de su daño. El efecto se interrumpe si se destruye la sala. Aumenta el rango de lanzamiento de Nether Ward en 350

QUEEN OF PAIN

TRASLACION

Daño de fragmento reducido de 175 a 125

ALARIDO DE DOLOR

El costo de maná aumentó de 85/100/115/130 a 100/110/120/130

ONDA SÓNICA

Daño aumentado de 340/450/560 a 310/430/550

RAZOR

VÍNCULO ESTÁTICO

No se puede lanzar sobre un objetivo que ya está vinculado.

TALENTOS

Talento de nivel 20: +6 s de duración de enlace estático reemplazado por +21 % de velocidad de movimiento de Storm Surge

Talento de nivel 25: +1 objetivo del Ojo de la tormenta reemplazado por 2 cargas de enlace estático

RIKI

La ganancia de fuerza aumentó de 2.4 a 2.6

CORTINA DE HUMO

Coste de maná cambiado de 75 a 65/70/75/80

ASALTO TRASLATIVO

Ahora también ralentiza a los enemigos en un 100 % durante 0,2/0,4/0,6/0,8 s.

SECRETOS DEL OFICIO

Coste de maná aumentado de 50 a 55

DARDO ADORMECEDOR

ahora es disipable

TALENTOS

Talento de nivel 10: +8 Fuerza reemplazada por +75 AoE de cortina de humo

Talento de nivel 10: +20 de velocidad de ataque reemplazada por +0.3 s de duración lenta de Blink Strike

Talento de nivel 25: +175 AoE de cortina de humo reemplazado con Tricks of the Trade aplica una disipación básica. (También se puede lanzar cuando está enraizado/atado)

RUBICK

TELEQUINESIS

La duración de elevación aumentó de 0.8/1.2/1.6/2.0 a 1.2/1.5/1.8/2.1

ROBO DE HECHIZO

Cooldown reducido de 20/15/10 a 20/12/4

El shard de Aghanim ya no reduce el tiempo de reutilización

El shard de Aghanim ahora te permite robar 2 hechizos. (Nota: si robas un hechizo con 2 subhabilidades como Sun Ray, tomará tus dos ranuras de hechizos).

Tinker's Rearm ya no se puede robar

SAND KING

Armadura base aumentada en 1

TORMENTA DE ARENA

Intervalo de daño reducido de 0.5s a 0.2s

Coste de maná cambiado de 75 a 70/75/80/85

TALENTOS

Talento de nivel 10 +200 de vida reemplazados con +12% de ralentización de Caustic Finale

Talento de nivel 15 +20 % de ralentización de Caustic Finale reemplazada por +100 de daño de Caustic Finale

Talento de nivel 20 +120 de daño de Caustic Finale reemplazado por +100 de radio de epicentro

SHADOW DEMON

LIMPIEZA DEMONIACA

Ahora se otorga como habilidad secundaria con Aghanim's Shard. Aplica repetidamente una disipación básica en la unidad aliada objetivo, eliminando los beneficios negativos durante la duración. Al final de la duración, la unidad se cura. Las unidades bajo el efecto de Disruption aún pueden verse afectadas por Demonic Cleanse.

Sceptre también otorga cargos a Demonic Cleanse

SHADOW FIEND

MAESTRÍA NIGROMÁNTICA

Shard ahora también teme al objetivo durante 0.5s

RÉQUIEM DE LAS ALMAS

Ahora también debilita a los enemigos con -5/10/15 % de resistencia mágica después de infligir su daño.

TALENTOS

Talento de nivel 10 +8 % de amplificación de hechizos reemplazado por +25 de daño de acumulación Shadowraze

SHADOW SHAMAN

ATADURAS

Daño reducido de 60/160/260/360 a 60/130/200/270

Ahora cura a Shadow Shaman en 60/130/200/270 durante su duración

GUARDIANES SERPIENTE EN MASA

Los golpes de fluencia para matar Serpent Wards aumentaron de 2 a 4. (Torres y héroes aún matan en 2)

SILENCER

MALDICIÓN ARCANA

Coste de maná aumentado de 125/130/135/140 a 130/140/150/160

GUJAS DE SABIDURIA

Shard ahora también aumenta la Inteligencia robada al matar en 2

TALENTOS

Talento de nivel 10: +15 Daño de maldición arcana reducido a +12

Talento de nivel 20: +400 de vida reemplazada por -20 s de tiempo de reutilización de Silencio global

SKYWRATH MAGE

PROYECTIL ARCANO

Multiplicador de daño aumentado de 1.4x a 1.5x

DISPARO CONMOCIONADOR

Daño aumentado de 100/160/220/280 a 120/180/240/300

SELLO ANCESTRAL

Reducción de resistencia mágica reducida de 30/35/40/45% a 20/25/30/35%

DESTELLO MISTICO

Daño aumentado de 750/1175/1600 a 800/1200/1600

SLARDAR

Sprint Passive River: Velocidad reducida del 25% al ​​15%

NEBLINA CORROSIVA

Los objetivos dejan rastros de agua durante 8 segundos detrás de ellos.

TALENTOS

Talento de nivel 20 +125 daño de Slithereen Crush aumentado a 150

SLARK

Fuerza base reducida de 21 a 20

ASALTO

Ahora inflige 40 de daño al contacto.

Latch Radius aumentó de 95 a 120

TALENTOS

Talento de nivel 10: +8 Agilidad reemplazado con +0.5s Pounce Leash

Talento de nivel 15: +50 de velocidad de ataque de Shadow Dance reemplazada por +1.5% de regeneración de Shadow Dance

Talento de nivel 20: +0.8s Pounce correa reemplazada con +75 velocidad de ataque de Shadow Dance

Talento de nivel 25: +55 s Duración del cambio de esencia reducida a +50 s

SNAPFIRE

RÁFAGA DE DISPERSIÓN

Daño cambiado de 80/150/220/290 a 100/160/220/280

Cooldown aumentado del 13/12/11/10 al 16/14/12/10

Coste de maná cambiado de 80/90/100/110 a 85/90/95/100

Shard ahora aumenta el daño a quemarropa en un 35% en lugar de 125 de daño fijo

La duración del aturdimiento con fragmentos se redujo de 1,5 s a 1,4 s.

AMETRALLADORA

La reducción de armadura disminuyó de 0.75 a 0.5

ENGULLIR

Coste de maná reducido de 150 a 120

TALENTOS

Talento de nivel 10 +200 de vida reemplazados por +0.3 s de aturdimiento de Galleta Firesnap

Talento de nivel 10 +1 s de duración lenta de Scatterblast reemplazada por Firesnap Cookie restaura 125 de vida

Talento de nivel 15 Firesnap Cookie restaura 200 de vida reemplazada con +2 ataques de Lil Shredder

Talento de nivel 15 +75 Daño de Scatterblast aumentado a 80

SNIPER

APUNTAR

Coste de maná aumentado de 25 a 50

GRANADA ATURDIDORA

Cooldown reducido de 16s a 10s

Daño de impacto reducido de 125 a 25

SPECTRE

DESOLAR

Radio de búsqueda reducido de 425 a 400

Daño aumentado de 18/32/46/60 a 21/34/47/60

TORMENTO

Coste de maná reducido de 150/200/250 a 150/175/200

TALENTOS

Talento de nivel 20: +400 de vida reducido a +350

Talento de nivel 20: +14 % Ralentización/bonus de Daga espectral reducida a +12 %

SPIRIT BREAKER

EMBESTIDA DE LA OSCURIDAD

El costo de maná aumentó de 100 a 120

ARROJAR

Bonus de velocidad de movimiento reducida de 10/16/22/28% a 10/15/20/25%

Resistencia de estado cambiada de 34/46/58/70 % a 35/45/55/65 %

GRAN GOLPETAZO

Daño cambiado de 14/20/26/32 % a 15/20/25/30 %

TALENTOS

Talento de nivel 20: +200 Carga de oscuridad Velocidad reducida a +175

STORM SPIRIT

La ganancia de agilidad aumentó de 1.7 a 1.9

La regeneración de maná base aumentó de 0 a 0,5

Velocidad de ataque base aumentada de 110 a 115

TALENTOS

Talento de nivel 10: +40 de daño de Vórtice eléctrico reemplazado por +20 de velocidad de ataque

Talento de nivel 10: +2.5 regeneración de maná reducido a +1.75

Talento de nivel 15: +25 de velocidad de ataque reemplazada por +50 de daño de Vórtice eléctrico

SVEN

La ganancia de agilidad aumentó de 2.0 a 2.2

MARTILLO DE LA TORMENTA

El shard ahora también disipa al objetivo.

GRITO DE GUERRA

Fragmento reelaborado. Warcry no se puede disipar y otorga pasivamente 5 de armadura a todos los aliados en un radio de 1200

TALENTOS

Talento de nivel 15: +15 % de robo de vida reemplazado por -15 s de cooldown de Fuerza de Dios

Talento de nivel 20: +25 de velocidad de movimiento reemplazada por +8 % de velocidad de movimiento de Grito de Guerra

TECHIES (REWORK)

Trampa de estasis eliminada

Minas remotas eliminadas

Velocidad de movimiento base reducida de 320 a 300

Daño base aumentado en 12

Armadura base reducida en 2

Velocidad de ataque base aumentada de 90 a 100

BOMBA PEGAJOSA

Nueva habilidad básica. Lanza una bomba pegajosa con un rango de hasta 1000 hacia el área objetivo de 250 AoE. Si cae junto a un héroe enemigo, se pegará a él, lo que reducirá su velocidad de movimiento en un 25/35/45/55 %. La bomba explotará después de 3 segundos e infligirá 90/180/270/360 de daño en un área de 300 unidades a su alrededor. Coste de maná: 100/115/130/145. Cooldown: 12/10/8/6

TAZER REACTIVO

Nueva habilidad básica. Los Techies activan una carga eléctrica que le otorga un 15/20/25/30 % de velocidad de movimiento adicional durante 6 s.

Los enemigos que atacan a Techies se desarmarán durante 3 segundos. Al final de su duración, desarmará a todos los enemigos dentro de un radio de 400.

Coste de maná: 60. Cooldown: 28/24/20/16 s

Cetro reelaborado. Reactive Tazer se puede lanzar sobre aliados dentro de un rango de 500 e inflige 300 de daño en su detonación final

MINAS DE PROXIMIDAD

Ahora es la habilidad máxima de Techies

Coste de maná modificado de 110/130/150/170 a 110/140/170

El tiempo de restauración de carga se redujo de 23 a 19/17/15

Las minas ahora se pueden colocar dentro de un radio de 350 entre sí.

El retraso de la detonación se redujo de 1,6 s a 1 s

Retraso de activación reducido de 1.75s a 1s

Radio de detonación aumentado de 400 a 500

Alcance de lanzamiento aumentado de 100 a 400

Daño cambiado de 200/380/560/740 a 400/575/750

Las minas infligen daño completo a los objetivos dentro de un radio de 150 y disminuyen el daño hasta un 50% a los enemigos en el borde

Las minas solo detonan si hay un objetivo dañado dentro del alcance. (Los enemigos inmunes a la magia los revelarán y no podrán atacarlos, pero no detonarán por sí solos)

Las minas ahora aplican una desventaja de 5 segundos que reduce la resistencia mágica de todos los enemigos en su radio en un 10/15/20%. (Múltiples minas actualizan el debuff)

¡DESPEGUE!

Cooldown modificado de 35 s a 45/40/35/30 s

Daño propio reducido del 50% al 50/45/40/35%

Daño reducido de 300/400/500/600 a 275/350/425/500

Ya no se puede lanzar con correa.

Ya no inflige daño letal a Techies

TALENTOS

Talento de nivel 15: +300 Daño de despegue reducido a +200

Talento de nivel 20: +40 de velocidad de movimiento reemplazada por +100 de daño de bomba pegajosa

Talento de nivel 20: -22s, cooldown de DESPEGUE reducido a -15s

Talento de nivel 25: Minas de proximidad de +60 ms reemplazadas por un retraso de activación de la mina de proximidad de -0,8 s

TEMPLAR ASSASSIN

HOJAS PSIONICAS

Rango de derrame cambiado de 1.5x

Rango de ataque a 550/600/650/700

TALENTOS

Talento de nivel 15: +120 Rango de ataque de Psi Blades reemplazado por +120 Rango de ataque/derrame de Psi Blades

Talento de nivel 15: +15 % de evasión aumentada a +20 %

Talento de nivel 25: +8 Cargas de refracción reducidas a +7

TERRORBLADE

Ganancia de agilidad reducida de 4.4 a 4.0

Velocidad de ataque base aumentada de 100 a 110

CONJURAR IMAGEN

Coste de maná reducido de 70/75/80/85 a 55/65/75/85

METAMORFOSIS

Duración cambiado de 36/40/44/48 a 35/40/45/50

TALENTOS

Talento de nivel 10: +16 % de evasión reemplazada por +10 % de daño saliente de Conjurar imagen

Talento de nivel 15: +30 de velocidad de ataque reemplazada por +15 % de ralentización del reflejo

Talento de nivel 15: +275 de vida aumentada a +300

Talento de nivel 20: +8 todas las estadísticas aumentadas a +10

Talento de nivel 20: +8 Duración de imagen de Conjurar aumentada a +10

TIDEHUNTER

CAPARAZÓN DE KRAKEN

Bloqueo de daños cambiado de 18/30/42/54 a 15/30/45/60



GOLPE DE ANCLA

Se ha reducido el daño del bonus de fragmentos de 90 a 75.

TIMBERSAW

MUERTE RADIAL

Daño aumentado de 60/100/140/180 a 80/120/160/200

Reducción de atributo principal reducida del 13/14/15/16 % al 12 %

Cooldown aumentado de 6s a 7.5/7/6.5/6s

LANZALLAMAS

El tiempo de reutilización aumentó de 18 a 20 segundos.

Daño por segundo reducido de 90 a 80

TINKER

Daño base reducido en 2

MATRIZ DE DEFENSA

Resistencia de estado reducida de 20/30/40/50 % a 10/20/30/40 %

RETROCESO

Tiempo de canalización aumentado de 3,5/2/1,25 s a 3,5/2,5/1,5 s

LÁSER

Daño reducido de 80/160/240/320 a 75/150/225/300

GRANADA WARP

Nueva habilidad otorgada por un shard. Lanza una granada hacia una unidad, inflige 50 de daño, la teletransporta a 600 unidades de Tinker y reduce su rango de lanzamiento y ataque en un 40% durante 3 segundos. Coste de maná: 150. Cooldown: 15 s. Alcance de lanzamiento: 700. Velocidad de proyectil: 1900

TALENTOS

Talento de nivel 15 -0.5 s de tiempo de reutilización de Keen Conveyance reemplazado por +125 de daño de Matrix de defensa absorbido

Talento de nivel 20 +150 de daño de Matrix de defensa absorbido reemplazado por -0.5 s de tiempo de reutilización de Keen Conveyance

TINY

AVALANCHA

La duración del aturdimiento por intervalo aumentó de 0,2 a 0,3

El multiplicador de daño adicional a las unidades arrojadas se redujo de 2.5x a 2x

LANZAMIENTO

Daño cambiado de 80/150/220/290 a 75/150/225/300

Ya no inflige un 30 % de daño adicional a la unidad arrojada

Radio de agarre aumentado de 275 a 300

CRECER

Ahora también otorga 100/200/300 de daño adicional a Toss

El daño adicional aumenta en un 50% cuando se lleva un árbol.

AGARRAR ÁRBOL

Daño adicional cambiado de 20% a 20 de daño fijo

Se ha reducido el daño de construcción adicional del 70/100/130/160 % al 55/70/85/100 %.

LANZAR ÁRBOL

Ahora también reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque de un enemigo en un 20 % durante 2 segundos.

TALENTOS

Talento de nivel 15: bonus de +25% de daño de unidad de captura de árboles reemplazada por +50 % de daño adicional de crecimiento de árboles

TREANT PROTECTOR

ARMADURA VIVIENTE

Cooldown aumentado de 26/22/18/14 a 30/25/20/15

Duración aumentada de 12 a 15/20/25/30

Bonus de armadura modificada de 5/6/7/8 a 3/6/9/12

Curación total modificada de 60/100/140/180 a 45/80/125/180

TROLL WARLORD

TRANCE DE BATALLA

Ahora otorga movimiento por fases.

TALENTOS

Talento de nivel 20 +20 % de evasión reemplazado por -15 s de cooldown de Battle Trance

Talento de nivel 25 +2 s de duración de trance de batalla reemplazado por hachas giratorias que perforan la inmunidad mágica

TUSK

Velocidad de movimiento reducida de 315 a 310

Tiempo de reutilización de Walrus Punch reducido de 36/24/12 a 20/15/10

Costo de maná de Walrus Punch cambiado de 50/75/100 a 75

El daño crítico de Walrus Punch se redujo de 350/375/400% a 300/350/400%

FRAGMENTOS DE HIELO

Daño aumentado de 70/140/210/280 a 75/150/225/300

BOLA DE NIEVE

Daño aumentado de 80/120/160/200 a 80/140/200/260

PATADA DE MORSA

Cooldown aumentado de 8 a 12

El tiempo de reutilización ahora se reduce en un 50% si pateas a un creep.

Ahora también inflige 350 de daño a todas las demás unidades dentro de un radio de 250 del área de aterrizaje.

Ahora está orientado a unidades y vectores.

TALENTOS

Talento de nivel 10 +0,4 s Duración del aturdimiento de Walrus Punch aumentada a +0,5 s

Talento de nivel 20 +80 % de daño crítico de Walrus Punch reducido al 75 %

UNDERLORD

Eliminado Dark Rift

Tormenta de Fuego

Shard ya no reduce el punto de invocación

Shard ahora reduce los intervalos de Wave y Burn y la duración por 25%

Portal Demoníaco

Ahora el Ultimate de Underlods Abre 2 portales, uno junto a Underlord y otro en la ubicación de destino con alcance global. El portal de destino tiene que estar al menos a 2000 unidades de distancia de Underlord. Los héroes pueden canalizar un portal durante 3 segundos para teletransportarse al otro lado. Los aliados que atraviesan el portal obtienen temporalmente un 10/20/30% de reducción de daño y un 10/20/30% de velocidad de movimiento durante 5/6/7s. Al lanzar Puerta del demonio, el Underlord empieza a teletransportarse inmediatamente. Costo de mana: 100. Cooldown: 140/120/100

Scepter Modificado: Puerta del demonio crea un Foso de la malicia bajo ambos portales. El Foso de la Malicia ralentiza a los enemigos un 40%.

UNDYING

Desgarre de alma

Unidades máximas modificadas de 8/9/10/11 a 10

Daño/curación por unidad modificado de 19/26/33/40 a 15/25/35/45 (daño total/vida modificada de 152/234/330/440 a 150/250/350/450)

Costo de mana modificado de 85/100/115/130 a 90/100/110/120.

Cooldown reducido de 24/18/12/6 a 18/14/10/6

Gólem Carnal

Reducción del cooldown de Shard incrementado de 30s a 35s

URSA

Talentos

Talento de nivel 25: +500 Alcance de Earthshock reemplazado por cooldown de -3s para Earthshock

Talento de nivel 25 +10% de resistencia al estado de enfado aumentada a +15%.

VENGEFUL SPIRIT

Misil mágico

Shard modificado. Rebota una vez en un enemigo, dando prioridad a los héroes. Aumenta el alcance del lanzamiento en 100.

VENOMANCER

Incrementado el daño de ataque base por 4

Picadura Venenosa

No hace daño cual se le aplica el debuff

Daño por segundo incrementado de 6/14/22/30 a 8/16/24/32 (daño total modificado de 36/126/264/450 a 40/128/264/448)

Oleada Venenosa

Radio modificado de 885 a 850/900/950

Velocidad de movimiento aumentado de 500 a 550

Talentos

Talento de nivel 25: +640 Poison Nova AoE sustituido por reducción de 100 de velocidad de ataque de Poison Nova

VIPER

Talentos

Talento de nivel 10: +8% de Robo de Spell Lifesteal sustituido por +13 de Daño Corrosive Skin

Talento de nivel 15: +70 de daño máximo de Nethertoxin, sustituido por +40 de daño mínimo/máximo de Nethertoxin.

Talento de nivel 20: +70 de daño de ataque sustituido por +8% de reducción de la resistencia mágica a los ataques venenosos

VISAGE

Invocar familiares

Rango de Familiar vision incrementado de 390 a 400

Rango de adquisición de ataque Familiar incrementado de 250 a 400

Talentos

Talento de nivel 20: +25 de daño de ataque reemplazado por +8 de daño a Visage y Familiars

Talento de nivel 15: +3 Corruption sustituido por +1,5 de Corrupción a Visage y Familiars (Corrupción de diferentes fuentes se acumula, por lo que Visage + 2 Familiars al golpear a un enemigo darían -4,5 de armadura)

Talento de nivel 20: +40 Velocidad de movimiento de los familiars sustituido por +30 Velocidad de movimiento de las visiones y los familiares.

Talento de nivel 25: +5 Gravekeeper's Cloak se sustituye por aura de Gravekeeper's Cloak que también otorga +10 de armadura

VOID SPIRIT

Paso Astral

Distancia máxima incrementada de 700/850/1000 a 800/900/1000

Disimilar

Daño del bonus shard reducido de 175 a 135. (Daño de Nivel 4 de 515 a 475)

Warlock

Perturbación

Reducido costo de mana de 70/90/110/130 a 70/80/90/100

Talentos

Talento de nivel 20: +50 Velocidad de movimiento del Golem sustituido por +2s de duración de Shadow World

Talento de nivel 25: -5s Shadow World reducido a -4s

WEAVER

El enjambre

Los ataques de héroe para destruir se han reducido de 4 a 3/3/4/4

Shukuchi

Cooldown incrementado de 12/10/8/6 a 15/12/9/6

Lapso temporal

Scepter Aghanim ya no reduce el cooldown

WINDRANGER

Fuerza del Vendaval

Shard ahora tiene un rango de invocación de 1500

Cooldown de Shard reducido de 40s a 30s

Fuego concentrado

Reducción de daño modificado de 50/40/30% a 30% de bonus de velocidad de ataque modificado +475 a +300/400/500

Correvientos

Scepter modificado: Windrun no está disponible, la ralentización aumenta en un 20% y los enemigos afectados por ella quedan cegados en un 40%

Talentos

Talento de nivel 10: +1,5 de regeneración de maná sustituido por -5% de reducción de Powershot por unidad.

Talento de nivel 15: +100 de daño de Powershot se ha sustituido por cooldown de -3s de Windrun

Talento de nivel 15: Windrun indisponible sustituido por radio de Windrun +225

WINTER WYVERN

Maldición del invierno

Rango de invocación incrementado de 700 a 700/750/800

WITCH DOCTOR

Barril paralizante

Duración de aturdimiento en unidades no-héroes se reduce de 5s a 1s

Daño en unidades no-héroes modificado de 75 a 2x daño de héroe

Guardián de la muerte

Cooldown reducido de 80s a 70s

Wraith King

Agilidad base reducida de 18 a 16

Espíritu vampírico

Lifesteal reducido de 10/18/26/34% a 9/16/23/30%

Muertes hechas por unidades bajo el control del Wraith King y en un rango de 1200 al Wraith King también ayudan al progreso de las cargas del skeleton.

Reencarnación

Los héroes aliados revividos por la mejora del Scepter ahora tienen una barra de vida sólo para los aliados

ZEUS

Arco Eléctrico

Costo de mana aumentó de 80 a 80/85/90/95

Daño pasa de 75/100/125/150 a 80/110/140/170

Campo estático

Ya no es habilidad básica

Ahora es otorgado por Shard. Cada vez que Zeus ataca o lanza una habilidad sobre un enemigo, le infringe un 9% de sus HP actuales en daño

Salto celestial

Ahora es una habilidad básica. Zeus realiza un Heavenly Jump Target, impactando al enemigo visible más cercano (priorizando a los héroes) en un rango de 700/800/900/1000, reduciendo su movimiento en un 100% su velocidad de ataque en 100 y aumentando su tiempo de lanzamiento en un 50% durante 1/1.5/2/2.5s

Zeus obtiene 900 de visión sin obstáculos a su alrededor durante 3 segundos. No se puede invocar mientras está atado. Costo de mana: 50/60/70/80. Cooldown: 25/20/15/10s

Talentos

Talento de nivel 15: +1,2% de daño de Static Field sustituido por +1 Heavenly Jump Target