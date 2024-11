Simulador de League of Legends es un fracaso entre jugadores chinos

Esta idea fue bien recibida por la comunidad competitiva de League of Legends ya que se contaría con el respaldo de equipos profesionales para dar una mayor fidelidad. Sin embargo, parece ser que las cosas no están saliendo como Riot esperaba. De acuerdo a múltiples creadores de contenido en China, quienes ya han tenido acceso al juego, han compartido opiniones negativas en la red social conocida como Weibo.

Foto: Difusión

Un usuario asegura que la interfaz de juego luce cómo si se tratara de un "título pirata". Otra persona dice haber visto lo suficiente del juego para tener claro que "no piensa tocarlo". No hay duda de que estos comentarios no sentarán nada bien a Riot Games, quienes estaban apostando por seguir complementando League of Legends con experiencias distintas.