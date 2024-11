Asmongold se sorprende por la ausencia de jugadores en New World

Antes de que Amazon Games se luciera con el estreno de Lost Ark , en 2021 ya estaban ganando una posición privilegiada cuando lanzaron New World , otro MMORPG con el que planeaban conquistar a los jugadores de PC. Y en efecto, eso terminó sucediendo durante varios meses desde el estreno del juego en septiembre.

Tal y cómo sucedió con el juego de Smilegate, New World consiguió posicionarse en lo más vendido de Steam. A diferencia de Lost Ark, New World era un juego de paga, sorprendiendo completamente que los usuarios de PC estén dispuestos a invertir dinero en el título. Las cosas pintaban muy bien para Amazon, ya que el multijugador masivo supuso el primer gran éxito de la división de juegos de la compañía, motivándolos a seguir involucrándose más en la industria.

Foto: Difusión

Sin embargo, con el pasar de los meses, empezó a desinflarse el hype por New World, con varios creadores de contenido alertando a Amazon para que se pusiera las pilas y no dejará abandonado uno de sus juegos estrella. Si bien, hubo los intentos de mantenerlo lo más activo que pudieron, eventualmente terminó quedando relegado.

Uno de los streamers que le dieron oportunidad a New World fue Asmongold, a quien muchos reconocerán por ser un gran fanático de los MMORPG como World of Warcraft o Final Fantasy 14. Después de varios meses, el influencer decidió ingresar al juego de Amazon para saber en qué situación se encontraba.

Toda su reacción quedó grabada en un vídeo cuando se encontraba en una ciudad donde anteriormente te encontrabas con una gran cantidad de usuarios, pero actualmente, el sitio está vacío. " Dios mio, ¿Dónde están todos? Maldición, esto es triste. Cuando dejé de jugar, este juego aún se mantenía a flote. Bueno, no realmente, pero todavía encontrabas a varias personas jugando " dijo Asmon.

Mientras transmitía su paso por New World, varios usuarios comentaban que los jugadores de New World poco les importó el PvP y eso fue lo que eventualmente terminó condenando el juego. La sorpresa de Asmongold era totalmente genuina ya que él era uno de los pocos streamers que si le dio oportunidad al MMORPG.

"Espero que puedan hacer regresar esta cosa. Sé que hay gente que no le gustó New World, pero yo no soy uno de ellos" expresó el streamer.