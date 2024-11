Abril es el mes de Overwatch 2 ¿Resurgirá el multijugador de Blizzard?

Abril es un mes muy importante para Blizzard y el equipo a cargo de Overwatch . El próximo 26 de abril se lanzará la beta de OW2, secuela que fuera anunciada hace 2 años, prometiendo ser una evolución completa de la experiencia que tuvimos en aquel lejano 2016 cuando todos quedamos sorprendidos ante el primer FPS desarrollado por el estudio detrás de obras como World of Warcraft o Starcraft .

En los últimos años, Overwatch ya no es lo que era. Es cierto que aún es fácil encontrarse con grupos dedicados al multijugador, pero varios están de acuerdo en que el tiempo no ha sido el mejor acompañante para el FPS debido al silencio de los desarrolladores y los problemas internos que han tenido que lidiar en Activision Blizzard tras el destape de denuncias en junio de 2021.

Al preguntarle sobre los retos que supone ser creadora de contenido especializada en Overwatch, Jinsei me comentó sobre lo difícil que es debido a que " muchas veces no sabes ya que hacer " ya que se hizo todo lo posible en cuanto a contenido, pero siempre existen pequeñas cosas.

Foto: Composición

" Creo que la parte más difícil de ser creadora de contenido ha sido que el interés de la gente fue cayendo poco a poco. Incluso aunque tengas contenido que hacer, si la gente no siente interés es nadar contra corriente " señala la influencer.

Por su parte, Toniki comenta que cuando habla noticias o novedades de Overwatch, ve un incremento de personas interesadas en saber, a pesar de que no sean jugadores activos . Sin embargo, al igual que Jinsei, él también detectó que actualmente no capta toda la atención necesaria.

Respecto al término "juego muerto", Predicador no comparte ese calificativo, pero tiene claro que Overwatch perdió interés con el tiempo. " No es una mentira decir que Overwatch ha perdido fuerza estos últimos años, pero para nada es un juego muerto. Aún hay miles de personas que se conectan a diario a jugar y compartir experiencias en las comunidades que se han creado alrededor del juego " expresó.

Uno de los temas que aún sigue dando de que hablar son las denuncias contra Activision Blizzard. La compañía se enfrenta a una serie de cuestionamientos tras haberse dado a conocer que diferentes empleados acosaron sexualmente a trabajadoras. Esto ha llevado a que muchas personas, incluyendo fans, se sientan decepcionados, e incluso al punto de no volver a jugar nada más de la compañía.

Foto: Difusión

Sobre lo ocurrido, Jinsei mencionó que al principio "fue un shock" para ella ya que es fan de Blizzard desde hace años, habiendo dedicado tiempo a World of Warcraft. No obstante, la creadora de contenido prefirió valorar el trabajo de los desarrolladores, en lugar de deshumanizar a la gente que está ahí . También habló sobre cómo el futuro con Microsoft, tras la compra de Activision Blizzard, luce prometedora .

" La realidad es que las personas implicadas en las denuncias ya no están en la empresa. Prefiero valorar el trabajo dedicado de los desarrolladores que no tienen culpa de nada y disfrutar lo que crean con pasión. Espero que [lo de Microsoft] signifique un gran cambio " aseveró.

Para Toniki, todavía hay "cierto recelo" sobre los juegos de Activision Blizzard, pero tras la compra de Microsoft ayudó a "lavar la imagen" de la compañía, además de hacerse una distinción entre Activision Blizzard como compañía y T4, el equipo a cargo de Overwatch. " Los desarrolladores no deben pagar por los crímenes de la compañía y gracias a la compra de Microsoft, esa idea ha calado bastante en la gente " expresó el influencer.

Predicador comenta cómo la venta " traerá grandes beneficios " para Activision Blizzard en relación a no solo limpiar lo que está mal por dentro, sino en darle una perspectiva distinta en cuanto a dirección aplicando cambios que " mejorarán la convivencia dentro del área laboral y dando las mismas oportunidades para todos ".

" Como muchos saben, Microsoft siempre ha sido muy enérgico y poco tolerante con la cultura del abuso, y se nota este impacto desde ahora dentro de Activision Blizzard (...) El plan de Microsoft con esta compra no es solo crear un catálogo diverso y atractivo para el usuario en cuanto a juegos, también crear nuevas tecnologías que apunten a una mejora en el entretenimiento digital, tal como la incursión en el metaverso a futuro ".

Jinsei tiene claro que la próxima beta de Overwatch 2 no tendrá el impacto que supuso OW en 2016. Explica que esto se deberá porque los desarrolladores tomaron la decisión de separar el PvP del PvE, y esto significará que al principio, habrá la " mitad " de Overwatch 2 que se prometió, llevando a que el estreno no sea " tan potente como debería aunque tenga el interés de la gente ".

Foto: Difusión

"Creo que casi deberíamos estar agradecidos de que haya llegado la beta de Overwatch 2 en lugar de cancelarse el proyecto" me cuenta Jinsei tras preguntarle si la beta no estaba llegando tarde. "Si OW2 triunfa tanto como su predecesor, no será un boom como el primero, sino algo más exponencial" señaló.