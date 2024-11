Spirit Airlines en la QUIEBRA: esto es TODO lo que debes saber si compraste un boleto en la aerolínea

" Los pasajeros pueden continuar reservando y volando sin interrupciones y utilizar sus boletos, créditos y puntos de fidelidad como de costumbre", se afirmó en el comunicado. Además, la empresa destacó que el proceso bajo el Capítulo 11 no afectará los salarios ni los beneficios de su personal.

En cuanto a los boletos, el hecho de que la aerolínea esté bajo el Capítulo 11 de la quiebra no implica el cierre de sus operaciones. De hecho, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha señalado que las quiebras en la industria aérea "pueden generar gran incertidumbre entre los viajeros" y, en algunos casos, los pasajeros podrían "quedar varados lejos de su hogar". Por esta razón, el DOT ha emitido una serie de recomendaciones y aclaraciones sobre cómo actuar cuando una aerolínea entra en quiebra.

Lo primero que se debe entender es que la quiebra de una aerolínea no implica que los vuelos sean cancelados ni que los pasajeros pierdan la posibilidad de recibir compensaciones por vuelos cancelados o interrupciones en sus viajes. Es importante saber que las aerolíneas pueden optar por distintas soluciones, como reorganizarse y seguir operando, o desaparecer a través de un proceso de liquidación.

Si se decide no viajar, existen dos opciones, dependiendo de si el boleto es reembolsable. Si el boleto no es reembolsable y el vuelo sigue programado, no hay derecho a la devolución completa del precio. Sin embargo, si el boleto es reembolsable, el DOT recomienda contactar a la aerolínea para saber si es posible obtener un reembolso o explorar otras opciones.