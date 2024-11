PÉSIMAS NOTICIAS para indocumentados: estos programas de inmigración peligran en EEUU

En ese sentido, aunque aún no hay nada dicho ni concreto aún, Donald Trump se ha referido anteriormente que está en contra de programas como CBP One y Parole Humanitario. "Los revocaría y los expulsaría. Además, la aplicación es mala, pero lo peor son los vuelos porque intentaron decir vamos a endurecer un poco la frontera y ahora tienen aviones cargados de inmigrantes ilegales, gente que no debería estar en nuestro país, yendo a todos lados", precisó Trump mediante una conversación telefónica con Fox News.