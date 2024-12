Estos son los pasos para llenar el formulario de inscripción al sorteo de la Green Card

NOTA: No esperes hasta la última semana del período de inscripción para participar , ya que la alta demanda puede causar retrasos en el sitio web. No se aceptarán inscripciones tardías ni en formato papel.

• Nombre: Apellido(s), nombre y segundo nombre, tal como aparece en tu pasaporte. No incluyas un segundo nombre a menos que esté en tu documento de viaje.

• Género: Masculino o femenino.

• Fecha de nacimiento: Día, mes y año.

• Ciudad de nacimiento.

• País de nacimiento: Usa el nombre actual del país donde naciste.

• País de elegibilidad para el programa DV: Normalmente será el mismo que tu país de nacimiento. No está relacionado con tu lugar de residencia ni tu nacionalidad si son diferentes de tu país de nacimiento.

• Fotografía(s): Debes subir fotos recientes (tomadas en los últimos seis meses) tuyas, de tu cónyuge y de todos los hijos derivados incluidos en tu inscripción. Existen especificaciones técnicas para la foto digital.

• Dirección: Ciudad/pueblo, distrito/país/provincia/estado, código postal y país.

• País de residencia: Lugar donde vives actualmente.

• Número de teléfono: Opcional.

• Correo electrónico: Dirección de correo a la que tienes acceso y que seguirás teniendo acceso hasta mayo del próximo año.

• Educación: Indica el nivel educativo más alto alcanzado hasta ahora: (1) Solo primaria, (2) Algo de secundaria sin diploma, (3) Diploma de secundaria, (4) Escuela vocacional, (5) Algunos cursos universitarios, (6) Título universitario, (7) Algunos cursos de posgrado, (8) Maestría, (9) Algunos cursos de doctorado, (10) Doctorado.

• Estado civil: (1) Soltero, (2) Casado y mi cónyuge no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal (LPR), (3) Casado y mi cónyuge es ciudadano estadounidense o LPR de EE.UU., (4) Divorciado, (5) Viudo o (6) Legalmente separado. Si estás casado, debes ingresar los datos y una foto de tu cónyuge, aunque estén separados. Si tu cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, no lo incluyas en la inscripción.

• Número de hijos: Proporciona el nombre, fecha de nacimiento, sexo, ciudad/pueblo de nacimiento y país de nacimiento de todos los hijos vivos y solteros menores de 21 años, independientemente de si viven contigo o planean acompañarte a EE.UU. Envía una foto individual de cada hijo siguiendo las mismas especificaciones técnicas que para tu foto. Asegúrate de incluir a todos tus hijos naturales vivos, adoptados legalmente e hijastros, incluso si ya no estás casado con su padre y no viven contigo.