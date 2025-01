Esto es lo que sucederá con el Crédito Tributario por Hijos en el gobierno de Donald Trump

El Crédito Tributario por Hijos (CTH) se ha consolidado como una de las principales herramientas fiscales para apoyar a las familias en Estados Unidos. Introducido en 1997, su objetivo era aliviar la carga tributaria de los padres con hijos menores de 17 años . Actualmente, el crédito otorga US$2,000 por cada dependiente, de los cuales US$1,600 son reembolsables, lo que significa que los padres pueden recibir esa cantidad incluso si no tienen impuestos que pagar.

Los US$400 restantes no son reembolsables y solo sirven para reducir la deuda tributaria. Este beneficio ha sido fundamental en la política fiscal estadounidense, especialmente para los hogares de ingresos bajos y medios. A lo largo de los años, el CTH ha sufrido diversas modificaciones.

Sin embargo, esta medida fue temporal y, al no ser renovada por el Congreso, el crédito regresó a su formato original en 2023, con una nueva reducción prevista para 2026, cuando se espera que el valor baje a US$1,000 por niño. En este contexto, el futuro del apoyo dependerá de las decisiones fiscales que tome la administración que asuma el poder en 2025, en este caso, bajo la presidencia de Donald Trump.

Sin embargo, este aumento tuvo una limitación importante: al estar diseñado principalmente como una reducción de impuestos, no fue accesible para el 25% más pobre de las familias que no cumplían con el umbral de ingresos suficientes para declarar impuestos. Esto dejó fuera a muchas familias de bajos recursos que no pudieron beneficiarse plenamente del crédito.