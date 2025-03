¡Alarma, inmigrante! Esta es guía definitiva de todo lo que no debes hacer al ser detenido por ICE

Galvez es enfático al señalar que nunca se debe firmar ningún documento sin antes consultar a un abogado . Los agentes de ICE podrían presionar, sugiriendo que, si no se firma, la persona podría quedar detenida por hasta seis meses antes de poder ver a un juez. Esta táctica de persuasión busca hacer que los detenidos firmen sin comprender las consecuencias legales de sus acciones.

Asimismo, en caso de que ICE se presente en la puerta de tu casa, nunca abras la puerta ni hables con ellos, a menos que tengan una orden de cateo o arresto firmada por un juez. No interactúes con ellos. Galvez aconseja que, si los agentes se encuentran afuera, te "hagas el dormido" y sigas con tus actividades cotidianas sin responder. No tienes ninguna obligación legal de contestar a la puerta si no tienen una orden judicial.