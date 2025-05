Gavin Newsom y las propuestas de ley que ayudan a los inmigrantes ante las deportaciones masivas en Estados Unidos

El gobernador de California, Gavin Newsom, habría firmado en febrero 2025 una serie de leyes centradas en defender a los inmigrantes en medio de las drásticas deportaciones masivas establecidas por Donald Trump. La primera normativa asigna 25 millones de dólares al Departamento de Justicia para librar batallas legales contra el gobierno federal en materia de migración.

La segunda, por su parte, reserva otros 25 millones de dólares para otorgar ayuda y defensa legal a los inmigrantes propensos a ser expulsados de Estados Unidos. En esta nota te comentamos más sobre estas medidas que benefician enormemente a la comunidad inmigrante.

Gavin Newsom firma proyectos de ley que benefician a los inmigrantes

Esta ley se suma a una larga lista de medidas judiciales en contra de Donald Trump. Según CBS News, el presidente estadounidense se ha enfrentado a California desde su primera presidencia, cuestionando sus leyes climáticas, políticas hídricas, derechos de los inmigrantes y otros temas. En consecuencia, el gobierno de Gavin Newsom presentó 100 acciones legales contra la administración de Donald Trump.

Al respecto, Robert Rivas, presidente de la Asamblea demócrata, dio a conocer su postura. "Los californianos se ven amenazados por una administración descontrolada que no respeta la Constitución y cree que su poder es ilimitado", declaró. "Por eso estamos presentando una legislación que asignará recursos para defender a los californianos de esta amenaza urgente".

Cabe mencionar que gran parte de los fondos fueron destinados a organizaciones gratuitas que ayudan a los inmigrantes con el fin de formar una resistencia en contra de Donald Trump. Asimismo, a mediados de enero, Newsom amplió una sesión especial para proteger lo que él denomina 'Valores de California'.

¿Qué críticas trajo los proyectos de ley de California que defienden a los inmigrantes?

Ante estos proyectos de ley de California, las críticas se hicieron evidentes. Los legisladores republicanos criticaron la financiación, comentando que "este fondo ilícito no pretende resolver ningún problema real; es una maniobra política diseñada para distraer la atención de los problemas urgentes que enfrenta nuestro estado".

También comentaron que la legislación no garantiza que el dinero no sea utilizado para defender a inmigrantes ilegales condenados por delitos graves, lo que causaba temor. Newsom, por su parte, aseguró que los fondos no estaban destinados para ese fin.