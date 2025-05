Duro golpe para Trump: juez en Washington ordena al gobierno federal admitir 12 mil refugiados

El juez federal de Seattle, Washington, Jamal Whitehead, obligó a la administración del presidente Donald Trump a admitir a unos 12.000 refugiados en Estados Unidos. Esto desencadena un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y las políticas migratorias de Trump. La decisión lleva la firma del magistrado Whitehead, quien fue designado en 2023 por el expresidente Joe Biden.

Juez obligó a Donald Trump a admitir a unos 12.000 refugiados en Washington

El lunes 5 de mayo, el juez Jamal Whitehead emitió un fallo que obliga al gobierno del presidente Donald Trump a admitir a cerca de 12.000 personas que habían sido aprobadas como refugiadas antes del 20 de enero. Recordar que el presidente Trump comenzó su segundo mandato con una orden ejecutiva que suspendió por completo el programa de refugiados, de acuerdo con Associated Press.

Esta medida judicial surgió tras un largo litigio entre agencias gubernamentales y organizaciones de ayuda humanitaria. Estas últimas denunciaron que la Casa Blanca había paralizado el financiamiento y las operaciones necesarias para procesar solicitudes de refugio, esto provocó despidos de personal y cancelaciones de viajes de quienes ya estaban aprobados para emigrar de manera legal.

Trump comenzó su segundo mandato con una orden ejecutiva que suspendió por completo el programa de refugiados. Foto: AFP

Durante la audiencia, el abogado David Kim, en representación del Departamento de Justicia, intentó restringir el número de refugiados afectados. Según su interpretación del fallo del Noveno Circuito, solo debían ingresar las personas que ya tuvieran pasajes confirmados dentro de las dos semanas posterior a la orden del presidente Trump. Esa lectura reducía la cifra total a apenas 160 personas.

Sin embargo, Whitehead rechazó tajantemente dicha postura, el juez escribió en su resolución: "No se trata solo de leer entre líneas, sino de alucinar con un texto que simplemente no está allí". De acuerdo con el magistrado, la interpretación del gobierno distorsionaba el sentido del fallo de la corte de apelaciones."Este tribunal no permitirá una reescritura orientada al resultado de una orden judicial que dice claramente lo que dice", indicó el juez.

¿Cuáles fueron las instrucciones del que dictó el juez al Ejecutivo?

Esta decisión del juez Whitehead no solo restablece el derecho de esos 12.000 refugiados a ingresar al país estadounidense, sino que también ordenó pasos concretos al gobierno federal para asegurar su cumplimiento. Estas son las medidas que destacan:

La notificación, en el plazo de una semana, a todas las oficinas involucradas, incluidas embajadas y consulados, para reanudar el procesamiento de los casos protegidos por la orden judicial.

La activación inmediata de los mecanismos necesarios para facilitar la entrada de los refugiados, siempre que sus autorizaciones médicas y de seguridad no hubieran caducado.

La instrucción al Ejecutivo para que respete las decisiones judiciales mientras solicita una eventual revisión en instancias superiores.

¿Quién es Jamal Whitehead? El juez que desafió a Donald Trump

Jamal N. Whitehead juró como juez federal de Distrito Oeste del estado de Washington el 4 de abril de 2023, tras una carrera sólida tanto en el sector público como en el privado, de acuerdo al portal oficial judicial donde figura su biografía profesional.

Su llegada al cargo fue respaldada por la administración del expresidente Joe Biden. El juez representó una visión jurídica centrada en el respeto a los derechos civiles, las garantías constitucionales y la interpretación textual de la ley, además en contextos políticamente sensibles como el de la inmigración, según indica su perfil.