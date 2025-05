¿Los inmigrantes indocumentados deben tener derecho al debido proceso? Donald Trump responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en el programa Meet the Press de NBC News sobre los temas más polémicos de su Gobierno. El mandatario defendió sus políticas arancelarias, sus planes migratorios que lo han enfrentado con las cortes e incluso habló sobre la posibilidad de un tercer mandato.

Donald Trump: ¿los inmigrantes indocumentados tienen derecho al debido proceso?

El presidente Donald Trump fue determinante al argumentar que cumplir su ambiciosa promesa de campaña de llevar a cabo de manera rápida las deportaciones masivas puede tener prioridad sobre dar a los inmigrantes indocumentados el derecho al debido proceso según la Constitución, como lo exigen las cortes.

El plan de Trump fue implementar la "mayor operación de deportación" en la historia del país estadounidense, como prometió durante la campaña de 2024. Con ese objetivo, su Administración ha presionado a los tribunales para que permitan la expulsión inmediata de inmigrantes indocumentados a los que acusa de ser miembros de una peligrosa banda venezolana, sin darles la oportunidad de defender su caso ante un juez.

El plan de Trump fue implementar la "mayor operación de deportación" en la historia del país estadounidense, como prometió durante la campaña de 2024. Foto: AFP

En la entrevista del mes pasado con el mismo programa, Marco Rubio, el secretario de Estado, indicó: "Sí, por supuesto", cuando se le consultó si toda persona en Estados Unidos tiene derecho al debido proceso. Por su parte, Trump no está tan seguro. "No lo sé. No soy abogado. No lo sé", respondió Trump cuando Welker le preguntó si estaba de acuerdo con el secretario de Estado, Rubio.

La Quinta Enmienda de la Constitución establece que "nadie" será "privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal"; no dice que esa persona deba ser ciudadano de Estados Unidos, y la Corte Suprema reconoce, desde hace mucho tiempo, que los no ciudadanos tienen ciertos derechos básicos. Además, Trump también ha indicado que, aunque "siempre tenemos que obedecer las leyes", le gustaría que también se enviara a El Salvador a algunos "delincuentes locales", una propuesta que fue ampliamente criticada por expertos jurídicos. Cuando Welker trató de señalar lo que decía la Quinta Enmienda, el mandatario manifestó que ese proceso lo retrasaría demasiado.

"No lo sé. Podría decir eso, pero entonces tendríamos un millón o 2 millones o 3 millones de juicios", indicó. "Tenemos miles de personas que son, algunos asesinos y algunos traficantes de drogas, y algunas de las peores personas en la Tierra". Además, añadió: "Fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo".

Donald Trump y su posible tercer mandato en Estados Unidos

El mandatario opinó sobre las especulaciones sobre un tercer mandato, en lo que es su señal más clara hasta el momento de que dejará la Casa Blanca al final de su segundo mandato, sin intentar extenderlo, dijo lo siguiente: "Seré un presidente de ocho años, seré un presidente de dos mandatos. Siempre pensé que eso era muy importante", dijo Trump.

El presidente Trump le indicó previamente a Welker en marzo que "no bromeaba" sobre su consideración de una tercera candidatura, y reiteró en su última entrevista que ha recibido fuertes peticiones de sus aliados para volver a contender. Sin embargo, Trump le dijo a Welker que es consciente de las realidades que lo impiden. "Es algo que, hasta donde yo sé, no se puede hacer. No sé si es constitucional que no lo permitan o cualquier otra cosa", indicó Trump.

Las políticas arancelarias de Donald Trump

Al ser consultado sobre las pequeñas empresas preocupadas por los aranceles a los productos provenientes de China, Trump afirmó que "muchas empresas están recibiendo ayuda" y que no era necesario el alivio que buscan algunas pequeñas empresas. "No lo van a necesitar. Van a ganar muchísimo dinero", indico el mandatario.

Además, indicó que los estadounidenses deberían poder arreglárselas con menos bienes comunes, como muñecas o lápices. Al ser consultado sobre el aumento de precios en artículos como neumáticos o cochecitos, el mandatario se centró en la gasolina, afirmando que era "miles de veces más importante".

De manera general, respondió a las preguntas sobre la incertidumbre económica actual, culpando a su predecesor y prometiendo un futuro mucho más sólido tras algunos sobresaltos de la "transición". Sin embargo, a pesar de que sus índices de aprobación están cayendo, Trump desestimó las preocupaciones sobre el aumento de los precios de algunos productos a raíz de su controversial programa de aranceles.