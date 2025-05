ATENCIÓN. El gobierno de Donald Trump ha evidenciado sus planes de deportar a un grupo de inmigrantes hacia Libia utilizando un avión militar estadounidense, tal como informó recientemente The New York Times. Aunque no se han detallado las nacionalidades de los inmigrantes, se espera que el vuelo con los deportados despegue en estos días. Conoce en esta nota lo que pasará con los extranjeros y más.

Administración Trump deportaría a este grupo a Libia en esta semana y por primera vez

El Gobierno del republicano está considerando el envío de un grupo de inmigrantes a Libia mediante un avión militar estadounidense, a pesar de las críticas sobre las condiciones inhumanas en los centros de detención de ese país africano, según también la información de The New York Times.

Administración Trump deportaría a este grupo de inmigrantes a Libia en esta semana y por primera vez.

Hasta el momento, no se han detallado las nacionalidades de los extranjeros elegidos, pero se prevé que el vuelo con destino a Libia se realice hoy, miércoles 7 de mayo. Esta decisión surge en medio de la controversia por el traslado de inmigrantes desde EE. UU. hacia El Salvador.

Según el diario, con la medida se busca disuadir a los inmigrantes de intentar ingresar al país de forma ilegal y enviar un mensaje contundente a quienes se encuentran en el país sin documentos: la posibilidad de ser deportados a naciones donde enfrentarían condiciones difíciles.

Vale resaltar que la planificación del vuelo a Libia ha sido mantenida en secreto y podría enfrentar diversos obstáculos logísticos, legales o diplomáticos. Por otro lado, es bueno añadir que será la primera vez que se utilicen aviones militares para la deportación de inmigrantes, ya que el Departamento de Defensa ha participado en el traslado de personas a países como India, Guatemala y Ecuador.

Libia acoge a refugiados e inmigrantes tras deportaciones en EE. UU.

Libia se ha transformado en un punto clave para refugiados y migrantes que intentan alcanzar Europa desde diversas regiones de África y Oriente Medio. Desde el 2011, el país ha caído en un estado de desorden, donde milicias y grupos armados dominan diferentes zonas y colaboran con redes de tráfico que facilitan la travesía por el Mediterráneo.

En aquella nación, existen numerosos centros de detención donde los inmigrantes permanecen hasta que deciden intentar el cruce o son devueltos si no logran hacerlo. Las condiciones en estas instalaciones son preocupantes, pero se continúa apoyando a los inmigrantes y mantenerlos dentro de su territorio.