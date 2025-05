Se confirmó la PEOR NOTICIA en California: DMV establece quienes NO PODRÁN renovar su licencia de conducir este 2025

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California va a restringir la renovación de manera automática a conductores con historial vial negativo y otras condiciones. Esta nueva medida afectaría a los conductores mayores de 70 años.

De acuerdo con el DMV de California, también se tomará en cuenta la salud del conductor. Foto: Freepik

¿Qué conductores en California no podrán renovar su licencia de conducir en California este 2025?

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha anunciado que los conductores con historial vial negativo y otras condiciones no podrán renovar de manera automática su licencia de conducir. Esta nueva medida afecta a las personas mayores de 70 años que según su historial vial presentan violaciones de tránsito, accidentes de tránsito o antecedentes legales respecto a la conducción.

La renovación automática no les será posible hasta que no pasen un examen escrito para renovar su licencia, según el DMV. Sin embargo, los que mantengan su historial vial intacto podrán acceder a esta renovación automática. Asimismo, estas personas no podrán acceder a la renovación automática:

Conductores con accidentes de tránsito en los últimos dos años.

Personas que tengan la licencia de conducir suspendida por consumir drogas.

Las personas que busquen renovar su licencia por primera vez.

Conductores que tengan problemas legales respecto a la conducción.

¿Qué otras condiciones prohibirían renovar la licencia de conducir en California, según el DMV?

De acuerdo con el DMV de California, también se tomará en cuenta la salud del conductor. Ya que, según el código vehicular, si el conductor presenta una condición de salud que afecte su capacidad de conducción, puede ocasionar la suspensión de manera inmediata de su licencia de conducir. Estas son las enfermedades consideradas: