Mucha atención, inmigrantes y ciudadanos: esta ciudad busca "acabar" con quienes VIVEN EN LA CALLE y esto está haciendo

Según CBS News, San Francisco, una de las ciudades más conocidas y caras de Estados Unidos, está en el centro de un debate intenso sobre cómo manejar el creciente número de personas sin hogar. Las autoridades locales han comenzado a tomar medidas más firmes para despejar las calles, buscando llevar a estas personas a refugios y ofrecerles apoyo.

Esto ha implicado más desalojos de campamentos y un enfoque más fuerte en brindar servicios como vivienda, atención en salud mental y programas para tratar adicciones.

San Francisco intensifica esfuerzos para sacar a más personas sin hogar de las calles

A mediados de 2024, San Francisco empezó a llevar a cabo redadas más focalizadas en los campamentos de personas sin hogar, con la intención de encontrar una respuesta a la crisis que cada vez afecta más a la ciudad.

Las autoridades locales indican a CBS News que los arrestos se realizan únicamente como último recurso, cuando las personas no acuden a las citaciones ni aceptan ayuda en albergues. Sin embargo, muchos afectados señalan que los refugios no satisfacen sus necesidades, ya que no permiten mascotas, obligan a compartir habitaciones y carecen de espacio para guardar sus pertenencias.

Las voces de inmigrantes y ciudadanos que viven en las calles de San Francisco

Reily, una mujer que no tiene hogar y que ya tiene varias multas acumuladas, le dijo a CBS News: "Me van a sacar del refugio y voy a terminar otra vez en la calle. Me van a poner más multas; es un sistema que no sirve".

Su historia muestra la frustración que muchas personas en su situación viven, porque sienten que las soluciones que les dan no comprenden lo complicado que es su día a día. Aunque las autoridades intentan actuar, quienes están en la calle siguen sintiendo que las políticas no les brindan una ayuda real.

La postura del alcalde de San Francisco y su impacto en la comunidad

El alcalde Daniel Lurie, quien asumió el cargo en enero, defiende que sus políticas no buscan criminalizar la pobreza, sino que están orientadas a llevar a las personas a refugios y tratamientos para problemas de salud mental y adicciones.

Lurie sostiene que los espacios públicos son ahora más seguros y que hay un mayor involucramiento empresarial en la recuperación de la ciudad. Según datos oficiales, actualmente casi la mitad de las 8.000 personas sin hogar en San Francisco se encuentra en refugios, lo que representa un aumento del 35% en comparación con 2019.