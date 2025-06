Insólita situación entre las autoridades. La actual política migratoria en Estados Unidos sigue generando diversos cuestionamientos en diversos sectores del gobierno. En Florida, un conflicto notable ha emergido entre el sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, y el procurador general de dicho estado, James Uthmeier. El desacuerdo entre ambos dejó de por medio fuertes advertencias. ¿Qué pasó? AQUÍ todo lo que debes saber ante esta situación.

Sheriff de Florida es amenazado: le exigen colaborar con ICE o perdería su trabajo en EE. UU.

Según información de medios internacionales y locales, todo sucedió se dio inicio cuando el sheriff Gregory Tony manifestó que su oficina no se dedicará a arrestar a indocumentados sin antecedentes delictivos, lo que provocó una rápida respuesta de Uthmeier.

Tras su contundente respuesta, el procurador general le mencionó las posibles consecuencias de su postura, incluyendo la amenaza de destitución de su cargo. Todo ello a través de una carta contundente publicada en la red social X, que se hizo viral y generó más debate.

Vale precisar que Gregory Tony, sheriff del condado de Broward, reafirmó su compromiso de colaboración con el ICE, pero para la detención de inmigrantes indocumentados que han incurrido en delitos. Durante su conversación con James Uthmeier, Tony destacó que la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) ha formalizado dos acuerdos 287(g) con el ICE en 2019.

Cabe señalar que estos acuerdos permiten a los agentes capacitados ejecutar órdenes de arresto y retener a detenidos federales de inmigración en la cárcel del condado por un máximo de 48 horas.

La Oficina del Sheriff de Broward y su apoyo en el acuerdo Modelo de Grupo de trabajo

Por otro lado, este 2025, la BSO también firmó el acuerdo Modelo de Grupo de Trabajo 287(g), que establece una cooperación adicional con el ICE en la aplicación de la ley de inmigración federal "cuando se solicite".

No obstante, Tony subrayó que, a pesar de cumplir con las normativas del ICE, la BSO no destina agentes para la búsqueda y arresto de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido delitos adicionales, una postura que lo diferencia de otros sheriffs en el estado de Florida. Hasta el momento, ha mantenido esa línea pese a las advertencias.