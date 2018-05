Estos jugadores del Barcelona no se quedarán para la próxima temporada

Barcelona tuvo una temporada de ensueño. En la Liga Santander saldrá campeón -al parecer- sin perder un solo encuentro. Golearon en la final de la Copa del Rey pero se quedaron en cuartos de final de la UEFA Champions League. Aún así, se ha dado a conocer que ciertos jugadores no han dado la talla y serán puestos en lista de transferibles.

Todos los casos son distintos. Hay uno o dos que puede que se salven pero si llegan buenas ofertas por ellos, el club los dejará ir sin ningún problema. Ernesto Valverde no aguantará que sus 'pupilos' sigan sin dar la talla y siente que algunos ya cumplieron su ciclo en el Barcelona español.

Lucas Digne es el primero de la lista negra. El lateral francés ha jugado poco en esa temporada ya que Jordi Alba es el habitual titular y no lo hace nada mal. Cuando le tocó estar no le mostró lo suficiente al estratega culé como para que piense en seguir colocando a Digne en el esquema titular.

André Gomes y Paco Alcácer no han dado la talla desde la salida de Neymar. Ambos han tenido oportunidades en el equipo de Cataluña pero no se asentaron esta temporada. Pocos goles, paupérrimas actuaciones y más detalles que no han convencido a Ernesto Valverde. Con la posible llegada de Antoine Griezmann no tendrían lugar alguno en el equipo.

Denis Suárez es uno de los que menos ha jugado esta temporada. Con características similares a las de Andrés Iniesta ha tenido pocos minutos pero ha demostrado entenderse a la perfección con Lionel Messi. Aún así creen que sigue sin asentarse en el cuadro culé y sería transferido al finalizar la temporada.

Hay dos casos que son para verlos de otra manera. Se trata de Munir y Deulofeu. Ambos están a préstamo y, al parecer, no seguirán en el 'Barca'. El primero está en el Alavés de a liga española y el segundo en Watford de la Premier League. Ambos no volverían al Barcelona por no tener lugar en el equipo.