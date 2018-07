El pedido de Neymar al presidente del PSG para quedarse

Ya se conocen. Neymar Júnior y Luis Suárez jugaron juntos en el Barcelona por un buen tiempo. Ganaron títulos, hicieron muchos goles y pueden volver a juntarse, pero esta vez con la camiseta del PSG. Según el diario ‘Sport’, el brasileño le habría pedido al presidente del cuadro parisino la salida de Edinson Cavani para incorporar a su ex compañero ‘blaugrana’.

Desde que el brasileño llegó a riendas parisinas, no se ha llevado bien con Cavani. Hubo una disputa por quién iba a patear los penales y los tiros libres. Neymar no quiso que el uruguayo lo ‘opaque’ y por esa razón siempre que había una falta cerca al área o un penal a favor, agarraba rápidamente la pelota para que no se la quite nadie.

PUEDES VER: Usan imagen de Neymar en publicidad contra emergencias falsas

Por esas razones, esta mañana el diario mencionado sacó en su portada que Neymar quiere a Luis Suárez para la temporada que viene en PSG, sino se marchará y es muy probable que se concrete su fichaje al Real Madrid. Con ‘Luchito’ ya se conocen desde hace varios años, cuando ambos jugaban en Barcelona, pero el único que se quedó fue el delantero uruguayo.

NO TE LO PIERDAS: Neymar Jr tras eliminación en Rusia: "Difícil encontrar fuerzas para volver a jugar"

El problema está que en Barcelona no quieren que el delantero se marche. Están contentos con su rendimiento y lo han declarado totalmente intransferible. No tienen intención alguna de desprenderse del goleador uruguayo y creen que esta temporada puede ser de lujo con sus goles y gran juego junto a Lionel Messi. ¿Se irá Neymar del PSG?