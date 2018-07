Francia derrotó 2-0 a Uruguay y clasificó a las semifinales del Mundial Rusia 2018

No se podrá saber con exactitud si con la presencia de Edinson Cavani la historia iba a ser diferente, pero sí hubiera tenido otro desenlace. Francia, jugando a media máquina, derrotó 2-0 a Uruguay y clasificó a las semifinales del Mundial Rusia 2018. Luis Suárez y Diego Godín masticaron la bronca al final del encuentro.

'La Celeste', escuadra que era una de las favoritas en el certamen, le dijo adiós al torneo tras perder contra 'Les Bleus'. Raphael Varane y Antoine Griezmann se hicieron presentes en el marcador. Fernando Muslera también fue uno de los protagonistas del partido al cometer un blooper en el segundo tanto de los galos.

Uruguay y Francia se midieron fuerzas en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Desde el pitazo inicial, los 'galos' fueron en busca de romper la paridad para así irse a las duchas con ventaja. A los 40', Varane le ganó en el salto a Diego Godín y con un potente cabezazo la mandó al fondo de las redes.

En el complemento, 'La Celeste' adelantó sus líneas pero dejaron espacios en los últimos metros. Tras tantas insistencias de disparos de media distancia, 'Grizzi' marcó el segundo fuera del área. El balón se le escurrió entre las manos de Fernando Muslera, quien pidió disculpas a su defensa. El marcador no se movería más y Francia clasificó a las 'semis'.

SEGUNDO TIEMPO

95' ¡Final del partido! Francia clasificó a las semifinales del Mundial tras superar a Uruguay.

92' Cambio en Francia. Nabil Fekir sustituye a Antoine Griezmann.

90' El argentino Pitana añade cinco minutos más al encuentro. Parece sentenciado el cotejo.

88' Antoine Griezmann se animó desde unos 25 metros, pero el balón pasó desviado.

87' Cambio en Francia. Ousmane Dembélé ingresa por Kylian Mbappé.

86' Christian Rodríguez comete falta por detrás a Raphael Varane, autor del primer tanto de 'Les Bleus'.

84' Francia traslada el balón y ya no presiona a los zagueros uruguayos.

80' Martín Cáceres es un delantero más. El defensor de la Lazio ya no vuelve al área 'charrúa'.

78' Cambio en Francia. Steven N'Zonzi ingresa por Tolisso. Didier Deschamps quiere tener mayor control en el balón en el mediocampo.

75' Olivier Giroud intentó clavarla bajo los tres palos de Muslera con la zurda.

72' Tolisso quiso marcar una pinturita de gol, pero el balón pasó desviado. Muslera siguió la jugada con la mirada.

68' Néstor Pitana, árbitro del encuentro, les saca tarjetas amarillas a Mbappé y al 'Cebolla' Rodríguez.

66' Se armó una trifulca en el campo de juego. Diego Godín quiso levantar a la mala a Kylian Mbappé, quien fingió una falta.

63' ¡UFFFFFF! El 'Cebolla' Rodríguez casi marca el descuento tras una carambola en área de Francia.

61' ¡GOOOOOL DE FRANCIA! Tremendo blooper de Fernando Muslera. Antoine Griezmann disparó fuera del área y el balón se le escurrió entre las manos.

59' Dos cambios en Uruguay. Maximiliano Gómez ingresa por Christian Stuani y Christian Rodríguez lo hace por Rodrigo Bentancur

57' Cáceres desperdició una clara oportunidad de poner las cosas iguales en Nóvgorod.

55' Óscar Washington Tabárez prepara el primer cambio de partido. Maximiliano Gómez ya se pone la camiseta.

53' N'Golo Kanté se salvó de la tarjeta amarilla tras una dura entrada a Torreira.

52' Pavard probó suerte desde fuera del área, pero el balón se fue muy arriba del travesaño.

50' Fernando Muslera salió con puños y se llevó de encuentro a Paul Pogba. El jugador del Manchester United está sentido en el gramado de juego.

48' Nández le comete falta a Tolisso. El árbitro no le saca tarjeta amarilla al jugador de Boca Juniors.

47' Uruguay ha adelantado sus líneas en busca de la paridad.

¡Comenzó la segunda parte! Francia, con gol de Varane, gana 1-0 a Uruguay por los cuartos de final del Mundial de Rusia.

PRIMER TIEMPO

47' ¡Final del primer tiempo en Nóvgorod! Francia se impone 1-0 sobre Francia por los cuartos de final.

45' Umtiti le comete falta por detrás a Luis Suárez. Ambos son compañeros en el Barcelona.

43' ¡ENORME! Hugo Lloris impide el festejo de Cáceres, quien le ganó en el salto a Paul Pogba.

40' ¡GOOOOOL DE FRANCIA! Raphael Varane se elevó en los cielos para marcar de cabeza y romper la paridad en Nóvgorod.

38' Tarjeta amarilla de Bentancur por una dura entrada con Tolisso, quien sigue sentido en el gramado de juego.

35' Matías Vecino casi abre el marcador con una soberbia definición, tras controlar el balón con el pecho.

32' Lucas Hernández se ganó la primera tarjeta amarilla del partido por agarrarle la camiseta a Nández.

29' Kylian Mbappé no pudo controlar bien el balón el el área, tras centro envenenado de Pavard.

28' Ambos equipos pierden mucho el balón en el mediocampo. Uruguay y Francia están imprecisos en el tercer toque.

25' Kylian Mbappé le quiso ganar en velocidad a Laxalt, pero el defensor nunca se 'regaló'.

22' Suárez comete falta a Pavard. El árbitro Pitana no le muestra la primera tarjeta amarilla.

19' Stuani buscó el error de Umtiti, pero el defensor 'culé' salió jugando limpio de atrás.

17' Antoine Griezmann tiene que bajar hasta su propio campo para tocar el balón. El 'Principito' no puede con Godín.

15' ¡NOOOOOO! Kylian Mbappé se falló un gol cantado debajo del arco. 'Donatello' quiso anotar de cabeza, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

13' ¡UFFFFF! José María Giménez casi marca el primero para 'La Celeste'.

11' Luis Suárez, delantero del Barcelona, no puede librarse de la marca de Raphael Varane.

9' Torreira le comete una dura entrada a Lucas Hernández. Tiro libre peligroso para Francia.

7' Paul Pogba le agarra la camiseta a Stuani y no lo deja avanzar. El árbitro Pitana cobra falta.

6' Lucas Hernández, defensa del Atlético Madrid, probó suerte desde fuera del área.

5' Christian Stuani disparó rasante al palo izquierdo de Hugo Lloris, pero el balón se fue desviado.

3' Luis Suárez estuvo cerca de romper la paridad en Nóvgorod. Uruguay entró con todo desde el pitazo inicial.

2' Olivier Giroud está sentido en el gramado de juego. José María Giménez le cometió falta por detrás.

1' Paul Pogba intentó asociarse con Kylian Mbappé. Diego Godín estuvo atento a la jugada.

¡Arrancó el duelo en el Estadio de Nizhni de Nóvgorod!

Se escuchan los himnos de ambas selecciones.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Francia: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández, Pogba, Kanté, Mbappé, Tolisso, Griezmann, Girourd

Uruguay: Muslera, Giménez, Godín, Cáceres, Bentacur, Nández, Torreira, Vecino, Laxalt, Suárez, Stuani.

LA PREVIA

En la previa de este partido, Francia llega como favorito tras golear a Argentina. Es más, en los últimos días, los europeos se han encargado de provocar a los charría diciendo que se pasarán todo el partido en el suelo y reclamando al árbitros. Sin embargo, Luis Suárez respondió diciendo que 'Griezmann no sabe lo que es el sentimiento uruguayo'.

Pero, cuando el reloj marque las 9:00 a.m. (hora peruana) todos estos cruces de palabras habrán quedado de lado y, finalmente serán once jugadores contra once, quienes definan la clasificación de su selección para las semifinales. El duelo contará con el arbitraje del juez argentino Néstor Pitana.

"Nunca ganamos con este árbitro, pero es bueno", señaló el 'Maestro' Oscar Washington Tabárez en la previa del Uruguay vs Francia. Vale resaltar que los sudamericanos llegan con una gran baja que podría marcar la diferencia. Se trata de Edinson Cavani quien no se recuperó y si el equipo lo necesita, podría tener minutos.

Alineaciones posibles Uruguay vs. Francia

Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nández, Torreira, Vecino, Bentancur; Suárez y Stuani.

DT: Óscar Washington Tabárez

Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Griezmann, Mbappé y Giroud.

DT: Didier Deschamps

Horarios en el mundo del Uruguay vs. Francia

Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Argentina 11:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

Colombia 9:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Uruguay 11:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 11:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Ecuador 9:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

México 10:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 4:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Estados Unidos (Nueva York) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 10:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Costa Rica 8:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar