Luiz Felipe Scolari: "Neymar puede ser muy bueno, pero nunca será como Pelé"

La eliminación de Brasil del Mundial Rusia 2018 ha dejado diferentes heridas en el 'Scratch'. Así, uno de los más criticados ha sido Neymar y ahora Luis Felipe Scolari habló sobre la actuación del crack garoto, asegurando que este nunca llegará a ser como el mítico Pelé.



En una entrevista con el diario El Mundo, Scolari realizó un tajante comentario luego de que le consultaran sobre si Neymar podría ser comparado con Pelé.

"Sabemos que sólo existió un Pelé y que jamás existirá otro. Neymar puede ser muy bueno, muy espectacular... ¿Pero Pelé? Nunca será como Pelé, porque sólo hubo uno y no tiene heredero. Nadie va a igualarle nunca", aseguró.



Tras ello, Scolari detalló que Neymar aún no está al nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, aunque está en camino.

"En Barcelona evolucionó muchísimo y casi llegó a ese nivel, pero no es una cosa de un día para otro. Está en el camino, pero necesita tiempo todavía. Quizá en un año o dos esté a ese nivel".



Finalmente, Scolari, ex seleccionador de Brasil por partida doble y campeón del mundo en 2002 como entrenador, manifestó que existe una diferencia entre la 'Verdeamarella' del resto de selecciones.



"Las virtudes de sus jugadores y cómo se comportan en los Mundiales. Quizá el rasgo más diferencial es que los brasileños siempre han destacado por tener una técnica muy depurada, más que en otros países", sentenció.