Nolberto Solano: “Ricardo Gareca puede cambiar la realidad de la Selección Argentina”

Ricardo Gareca, el entrenador que le devolvió la ilusión a todo el pueblo peruano y logró clasificarnos luego de 36 años a una Copa del Mundo, es pretendido por la Selección Argentina luego de la mala performance de Jorge Sampaoli en Rusia 2018.

En esta circunstancia, el que fue su asistente técnico, Nolberto Solano, conversó con Radio Mitre de Argentina sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca tome las riendas del combinado ‘Albiceleste’.

"Ricardo Gareca le cambió la cara al fútbol peruano le dio confianza al jugador. Con tanto jugador de élite en Argentina cómo no va a tener éxito. Él puede devolverle la identidad y cambiar la realidad de la Selección Argentina", afirmó el ex jugador de Boca Juniors, Newcastle United, entren otros.

Nolberto Solano también resaltó lo hecho por Ricardo Gareca desde su llega a la Selección Peruana: "No lo digo por pasarle la mano, pero desde que vino a Perú cambió muchas cosas en el fútbol peruano y todavía nos falta. Ustedes tienen un gran potencial, yo creo que tiene que volver esa armonía del hincha del jugador. Ricardo Gareca no va a tener ningún problema, Argentina tiene que volver a su identidad. No era habitual ver a argentina cambiar tanto técnico".

La situación de Nolberto Solano aún es incierta, todo depende de la continuidad de Ricardo Gareca al mando del seleccionado peruano.