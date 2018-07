¡Lleno de emoción! Gianluigi Buffon disfrutó de su primer día de entrenamiento en el PSG [VIDEO Y FOTOS]

La historia de Gianluigi Buffon está nuevamente comenzando, a sus 40 años el mítico portero y leyenda viva en Juventus decidió darse un nuevo aire para objetivos totalmente distintos. El portero italiano fue fichado por PSG y ya se siente como en casa.

El Mundial de Rusia 2018 se está llevando todos los flashes del mundo informativo, se han dejado de hacer el seguimiento justo a ciertas novedades, como es el caso de Buffon con su nuevo equipo. Después de 17 años el jugador dejó 'el amor de su vida' para darle una tónica distinta a su carrera.

No mostró molestia alguna en cada uno de sus movimientos, siendo un jugador que está en óptimas condiciones: "Estoy muy feliz de estar aquí. Muy entusiasmado con esta nueva aventura. Percibo una energía particular. No sé si es la atmósfera, la magia de París, el entusiasmo de los aficionados, los dirigentes que me querían aquí. Gracias de nuevo por todo esto”.

Siendo claro que llegó para pelear el puesto como uno más, haber ganado el Mundial del 2006 no es presión para nada ni nadie: “Nadie me prometió la titularidad. Toda mi carrera hice todo para ser titular y continuaré trabajando para ser el número 1. Tengo 40 años, pero estoy en forma y quiero jugar hasta que mi cuerpo me lo permita”.

EL DATO:

Blaise Matuidi aconsejó a Gianluigi Buffon para que fiche por PSG según comentó el portero.