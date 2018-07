Jorge Jesús, DT del Al-Hilal, contó detalles sobre el fichaje de André Carrillo [VIDEO]

La madrugada de hoy se dio la aceptación de André Carrillo como nuevo jugador del Al-Hilal, ahí Jorge Jesús es el director técnico, este entrenador de nacionalidad portuguesa contó los detalles más importantes de por qué se interesó en el extremo peruano.

"Las posibilidades de fichar no van por mi parte, es un tema de gustos y yo pedir las cosas, también ver qué jugadores había en Benfica disponibles. Y él es un jugador que interesaba (Carrillo)". Por eso termina siendo importante en este caso el gusto del entrenador por el jugador de nacionalidad peruana.

El periodista en Portugal que conversaba con Jorge Jesús le consulta si es de su preferencia André Carrillo, debido a la insistencia con que luchó su contratación: "Fui yo quien pidió a André Carrillo al Benfica, tuve que hablar con el presidente y verlo desde esa manera. Él sabe lo que me agrada este tipo de jugadores, yo pedí 4 fichajes y dentro estaba André".

Además, el DT del cuadro saudí señaló cómo es que se escogen los futbolistas en estas ligas exóticas, siendo claro que Carrillo es una apuesta segura: "Como bien sabes, acá en Arabia te limitan un poco el tema de los extranjeros, por eso cuando pedí refuerzos fueron 3, si quiero más jugadores después, ya se ve con las formalidades de cartas a la federación saudí de fútbol".

Para cerrar la charla, explicó el trato que tuvo con el presidente del Al Hilal para hacer los fichajes, afirmando que la posibilidad de Carrillo siempre estuvo latente: "Cuando el presidente me preguntó si Carrillo me gusta como jugador (Benfica no lo tiene en sus planes), respondí claro que sí, me gusta como jugador. Lo conozco del Sporting y cuando lo vi jugar, quedé encantado".

EL DATO:

André Carrillo llega al Al-Hilal y tiene una opción de compra por 20 millones de euros.