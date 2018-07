¡ES OFICIAL! El Tottenham renueva a Son Heung-Min

Este viernes, el Tottenham anunció a través de sus redes sociales la renovación de Son Heung-Min por las próximas cinco temporadas. La estrella surcoreana, quien marcó un gol en el triunfo 2-0 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, seguirá derrochando su magia en Wembley.

Pese a que todavía está pendiente la obligación de cumplir con el servicio militar en Corea del Sur, Son acaba de extender su vínculo con los 'Spurs' hasta el 2023. "Estamos contentos de anunciar que Son Heung-Min ha firmado un nuevo contrato con el club", se puede leer en el comunicado del cuadro londinense.

Son Heung-Min, con una sonrisa de oreja a oreja y portando la 'mica' del Tottenham, renovó contrato con los 'Spurs'. Las buenas actuaciones que encajó en el Mundial fueron claves para la extensión de la misma. El "7" de cuadro londinense llegó en 2015 proveniente del Bayer Leverkusen, donde marcó 29 goles en 87 cotejos.

Es preciso mencionar dicha medida no exime al surcoreano del servicio militar en su país, pues deberá ganar el oro en los próximos juegos asiáticos que se disputarán del 18 de agosto al 2 de septiembre. Son está seguro que nada interrumpirá su exitosa carrera.

