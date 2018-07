Didier Deschamps seguirá siendo DT de Francia hasta 2020

El técnico que sacó campeón a Francia tiene la oportunidad de seguir haciendo historia, haber comandado un grupo con tantas figuras lo pone por encima de varios candidatos a grandes proyectos. Por eso Didier Deschamps se quedará como seleccionador de 'el gallito' hasta el año 2020.

Así lo contó Noël Le Graët, quien se desempeña como presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), siendo esta notificación una celebración importante durante el aficionado del fútbol 'blue', ya que se descartó a nombres como Zinedine Zidane, quien era propuesto por el éxito último en el Real Madrid.

Dejando en claro 'el presi' que 'Zizou' no tiene por la mente dirigir a su país: "No ha habido voluntad de su parte, manifestada por él, de entrenar a la selección", detallando para que no se sigan crean especulaciones o situaciones que puedan interferir en el trabajo que hará Didier Deschamps.

Pasando a darle el mérito que corresponde al actual DT francés: "Es un hombre que trabaja, no deja nada para la improvisación, se ha hecho prácticamente invencible. Didier estará hasta 2020. Yo mismo estaré hasta 2020". Con esto se le acomoda el proyecto a Francia y buscarán proseguir en la excelencia.

EL DATO:

El actual DT, Didier Deschamps, fue capitán y campeón del mundo en 1998 como jugador francés.