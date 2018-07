Zlatko Dalic desliza la posibilidad de renunciar a la Selección de Croacia

La designación como técnico de Croacia Zlatko Dalic traje una serie de críticas en su país. Sin embargo, transcurrido el tiempo, el estratega los llevó hasta la final del Mundial, torneo donde consiguieron hacerse del subcammpeonato y lucirse ante los ojos del mundo.

Ahora en frió, el seleccionador de Croacia analiza la posibilidad de dar un paso al costado. "Ahora es el momento ideal para que me vaya. He tomado la decisión después de América (un torneo antes del Mundial) con mi familia", señaló el técnico para un medio local.

Sin embargo, las muestras de cariño parece que hizo efecto, siquiera para que piense bien en la decisión que tomará. "Con la llegada a Zagreb, cuando vi aquella recepción, tengo que repasar mi decisión. Por esa gente, que es la más importante, por esas emociones, me pregunto si tengo el derecho ahora a decepcionarles", agregó.

Dalic señaló que durante la preparación para el Mundial, sufrió todo tipo de 'obstrucciones', pero finalmente tuvo el respaldo de Davor Suker, presidente de la federación croata. "Me atacaban y nadie me defendía. Por ello es mi decisión, no puedo permitir que dentro de dos meses, después de alguna primera derrota, algunos tipos vuelvan a querer destituirme"