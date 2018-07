Diego Armando Maradona y Wanda Nara pasaron la noche, señaló conductora en Argentina [VIDEO]

Alucinante es la vida de Diego Armando Maradona cuando se trata de anécdotas que lo rodean, cuando él las cuenta es totalmente increíble, pero cuando señalan algunas que son 'caletas' se vuelve imperdible.

Por eso cuando Mirtha Legrand le dedicó unos minutos al recuerdo, contando cuando se cruzó con Diego Armando Maradona y la siempre polémica Wanda Nara, todos se pusieron ante la TV para oír que diría.

Resulta que la actual pareja de Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán, tuvo un “amor de instante” según cuenta Mirtha Legrand. En un hotel de Mar del Plata mientras ella estaba descansando para una conferencia que daría al día siguiente.

PUEDES VER: Matías Almeyda: “A Lionel Messi no le gusta que se le arrodillen”

"Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ¿Por qué no me invitas a tu programa?, me dijo, y yo le respondí: '¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'". Afirmó la presentadora de TV argentina.

NO TE LO PIERDAS: La vida de lujos que tendrá Diego Armando Maradona en Bielorrusia [FOTOS Y VIDEO]

Cerrando la noche con este detalle que le da aún mayor veracidad al hecho mencionado: "Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían. Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro".

EL DATO:

Diego Armando Maradona actualmente se encuentra en Bielorrusia siendo presidente, director deportivo y técnico de un solo equipo.