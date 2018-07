Julian Nagelsmann reveló haber rechazado la oferta del Real Madrid: "Solo tengo 31 años"

El entrenador del Hoffenheim, Julian Nagelsmann, es uno de los estrategas con mayor proyección en la Bundesliga y, es por ello, que el Real Madrid posó sus ojos sobre él.

Nagelsmann recibió el llamado desde España para asumir las riendas del conjunto 'blanco' luego de quedarse sin director técnico debido a la renuncia de Zinedine Zidane, sin embargo, un pequeño detalle sopesó en su decisión final.

"Tengo 31 años. Rechacé al Real Madrid no porque no pensé en la forma sino porque no era el momento adecuado para mudarme con mi familia al extranjero. ¿Quién puede rechazar esa oferta? No hay nada más grande que el Real Madrid", señaló en una entrevista a "11 Freunde".

El alemán consideró que el desarrollo de su carrera como entrenador le dirá si volverá a tener una propuesta de dicha magnitud.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid ofertaría 60 millones de libras por Hugo Lloris

"Si logro de la mejor manera como entrenador entonces pueda que tenga la opción - nuevamente - de dirigir a un equipo de esa categoría", concluyó.

EL DATO

Julian Nagelsmann está al mando del Hoffenheim desde el año 2016. Ha dirigido 94 encuentros de los cuales consiguió vencer en 41 ocasiones, empató 28 veces y perdió 25 cotejos.