Los motivos por los que el Real Madrid no fichó a Alisson Becker

Causó sorpresa que el entonces arquero de la Roma, Alisson Becker, termine firmando por el conjunto del Liverpool y no por el Real Madrid, a pesar de que el club español fue uno de los primeros - y grandes - interesados por contar con el guardameta brasileño.

Según relata Globoesporte, la conversación que sostuvo Alisson con Jürgen Klopp - por teléfono y de manera personal - fue clave para ser convencido de llegar a la Premier League.

Liverpool sabía que no iba a ser fácil competir con el 'gigante blanco' y es por ello que apresuró en lanzar la primera oferta, la cuál no terminó por convencer a Monchi, quien es el director deportivo del equipo italiano. Ante ello, desde el Santiago Bernabéu hicieron su primera 'puja': 40 millones de euros. El elevado monto parecía ser lo suficiente, no obstante, desde el 'Coliseo' volvieron a decir que no.

En Italia creían que ante la primera negativa, Florentino Pérez volvería a presentar una nueva propuesta, pero los otros objetivos que también perseguían generó que pierdan el grado de prioridad por el brasileño.

Liverpool volvió a la carga pero apareció un nuevo club, Chelsea, quién sin mucho traste, puso sobre la mesa 60 millones de euros. La operación parecía finiquitada, pero apelando a la historia, los 'Reds' hicieron un último esfuerzo.

Los 62,5 millones de 'razones' acabó con la novela de Alisson. Finalmente, Real Madrid decidió contratar al ucraniano de 19 años, Andriy Lunin, ante el frustrado pase del sudamericano.

EL DATO

Antes de llegar a AS Roma, Alisson Becker llegó a estar 4 temporadas (2013-2016) en el Internacional. Jugó 130 encuentros y recibió 123 goles.