Lokomotiv vs UFA EN VIVO con Jefferson Farfán de titular por la Liga rusa

Lokomotiv: Guilherme, Ignatyev, Kvirkelia, Corluka, Rybus, Benisov I, Barinov, Fernandes, Farfán, Miranchuk, Éder

UFA: Belenov, Sukhov, Nedelcearu, Tumasyan, Alikin, Jojic, Paurevic, Salatic, Oblyakov, Igboun, Fatai,

A voltear la página. Con Jefferson Farfán a la cabeza, el Lokomotiv dejó atrás la derrota por la Supercopa y hoy (10:00 a.m.) debe recuperar la motivación para iniciar la defensa de su título frente al UFA de visita.

PUEDES VER: Jefferson Farfán se perdió un gol solo frente al arco en el último minuto ante CSKA Moscú [VIDEO]

El entrenador Yuri Siomin colocará a la “Foquita”, quien espera mejorar los 10 goles que hizo en la temporada anterior, en la formación inicial ya que es el arma más peligrosa del ataque de los “Lokos”.

🗣 Gaffer speaks to @MatchTV before the #UfaLoko game: «We did our best on Friday but weren’t lucky enough in some aspects; Krychowiak is training individually, hope he’ll be in main group soon» pic.twitter.com/xtwJBX7jM2