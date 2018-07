Lucas Torreira explicó sus razones para fichar por el Arsenal

Lucas Torreira fue uno de los nombres propios de la selección uruguaya en el Mundial Rusia 2018. El volante de 22 años no arrancó como titular la competencia, pero terminó adueñándose del mediocampo y, mercerd de sus grandes actuaciones, el Arsenal pagó 28,5 millones de euros a la Sampdoria para hacerse con su pase.

En su primer día en la pretemporada del Arsenal tras unas merecidas vacaciones, Lucas Torreira atendió a los medios oficiales de su nuevo club y explicó las 4 razones para firmar por el equipo de Unai Emery.

“Me gustó el Arsenal porque es un equipo top. Es una buena oportunidad para jugar en la mejor liga del mundo. Y también me emociona jugar con mis nuevos compañeros”, detalló el uruguayo.

Además, Torreira reconoció su admiración por el fútbol inglés. “Siempre he seguido al Arsenal porque me gusta el ambiente de la Premier League. Los estadios siempre están llenos. Esas cosas me motivan mucho. Por eso decidí llegar aquí”, sentenció.

La Sampdoria hizo uno de los mejores negocios de su historia con Lucas Torreira. En el 2016 lo fichó por 1,5 millones de euros procedente del Pescara y dos años después lo vendió al uruguayo por 28,5 al Arsenal.

EL DATO:

Lucas Torreira lleva 8 partidos con la selección de Uruguay.