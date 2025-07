Christian Cueva es una de las figuras más destacadas de Emelec tras su buen rendimiento en los partidos de la LigaPro. Sin embargo, un periodista de Ecuador reveló el nuevo escándalo en el que estaría involucrado el ex10 de la selección peruana junto al director técnico, Cristian Nasuti.

Según reveló Martín de la Torre, periodista y comunicador ecuatoriano, Cueva habría sido reprendido por el técnico interino de Emelec, Nasuti, al no asistir a los entrenamientos y estar más pendiente de la cerveza que de los trabajos del equipo.

"Hay un bravo en Emelec. Una estrella en el Emelec que lo han retado. Está bravo porque el técnico Nasuti le llamó la atención ¿Saben quién es? Estamos hablando de Christian Cueva", manifestó en primera instancia.

"Está bravo porque le han llamado la atención, parece que se ha enamorado de ese líquido que a los ecuatorianos les gusta, la rubia", agregó con contundencia.

A su vez, el periodista, fiel a su estilo, reveló también que, por esta razón, Cueva quiere que Nasuti se vaya de la dirección técnica de Emelec. "Es por eso que Christian Cueva lo quiere sacar de su equipo. Es increíble que Cueva, con un grupo, quiera sacar a Nasuti. Que lo saquen los dirigentes. Pero no ustedes. Christian Cueva no ha ganado nada", detalló.

Por último, tuvo unas crudas palabras dirigidas a Cueva por todo este incidente que ha generado mucha polémica en Ecuador. "Solo porque te dicen 'deja de tomar, deja de beber' y por eso no has ido a los entrenamientos. Lunes y miércoles no te has aparecido como gran estrella y nosotros permitimos eso. Tú no has ganado nada para querer botar a un técnico. Es una cosa de locos", culminó.