Aalborg se pronunció sobre la posibilidad de que Edison Flores juegue en Arabia Saudita

En los últimos días se viene hablando de que Edison Flores tiene las maletas listas para irse al fútbol de Arabia Saudita. A pesar de esto, en las últimas horas salió la posibilidad de que también vaya a Estados Unidos o México. Sobre esto, el Aalborg -club actual de 'Orejas'- se pronunció a través de su director deportivo.

Allan Gaarde ha señalado que no tiene idea de lo que se viene hablando en los últimos días. "No sé nada al respecto y no ha habido una oferta concreta de un club en Arabia Saudita por Edison Flores, por lo que me sorprenderá mucho si se registra en otro club", dijo el director deportivo a 'Tipsbladet', medio reconocido en Dinamarca.



Cabe mencionar que el día de ayer, un medio árabe indicó que el Al-Alhi ya tenía todo arreglado con el conjunto danés para que el volante peruano juegue con ellos la temporada que viene. El Medio Oriente parecía ser su destino, pero esto fue totalmente desmentido por Allan Gaarde, que además asegura que no hay nada con ningún otro club.

Edison Flores, por el momento, sigue en el Aalborg y no se moverá si no llega alguna propuesta formal y concreta de alguna otra liga europea. El volante nacional, que jugó en el Mundial Rusia 2018 con Perú, dijo que "no existe ningún acuerdo cerrado con otro club".

DATO

Edison Flores llegó al Aalborg procedente de Universitario de Deportes en el 2016.