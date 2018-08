Usain Bolt entrenará con el Central Coast Mariners de Australia

Usain Bolt tiene un sueño que está cerca de cumplirse: ser futbolista. El atleta jamaicano ha mostrado su deseo de jugar al fútbol de manera profesional. Sin embargo, su nivel de juego no ha sido el adecuado para quedarse en los distintos clubes donde entrenó. A pesar de esto, existe un club en Australia que ha decidido darle la oportunidad de cumplir su más preciado deseo.

El Central Coast Mariners de la primera división del fútbol australiano (A-League), ha comunicado de manera oficial que Usain Bolt entrenará con ellos de manera indefinida. Esto, además, incluye la opción de que le puedan hacer un contrato profesional. Esta noticia ha impactado a nivel mundial, y también al mismo jamaiquino que expresó su felicidad.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.



