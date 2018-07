Usain Bolt: club que lo quiere fichar posa con una llama antes de cada partido [FOTOS]

Luego de retirarse de las pistas de atletismo, Usain Bolt quiso poner en práctica otra de sus pasiones, el fútbol. El atleta jamaiquino nunca escondió su pasión por el balompié y apareció algunos partidos de exhibición. Gracias a la empresa deportiva que lo viste, empezó a entrenar con el Borussia Dortmund para ir entrando en ritmo futbolístico.

Fue el Manchester United el que recibió a Bolt para que entrenara tiempo atrás. Y a principios de este año, el Mamelodi Sundowns sudafricano adquiría sus ‘servicios’. Se desconoce si llegó a disputar algún partido pero el club sudafricano no ha sido el último por el que ha pasado el velocista: el Central Coast Mariners de Australia también figura en la lista.

Ahora desde la United Soccer League (USL) ha aparecido otro club que quiere contar con el velocista jamaiquino. Se trata de Las Vegas Lights Brett Lashbrook que mediante un vocero confirmó a ESPN el interés por el atleta. “Es el tipo más rápido del mundo y está entrenado en algunos de los mejores clubes del mundo”, resaltaron.

Ricky Simms, agente del velocista resto importancia ante la posibilidad de que Usain Bolt ancle en el fútbol australiano y recalcó que su representante tiene “varias posibilidades” cuando busca un club.

Las Vegas Lights es un club particularmente nuevo, recién creado y que milita en la USL, la segunda división de fútbol de Estados Unidos. Este club se ha hecho famoso por posar con una llama en el once inicial antes de los partidos. También ha llevado publicidad de una empresa de cannabis, han puesto un emoji de una ‘Cara feliz’ en la parte interior de la camiseta y saltaron al campo vestidos de mexicanos para celebrar el día de México.

