¿Cuándo debutará Arturo Vidal con el Barcelona?

Arturo Vidal podrá debutar con Barcelona antes de lo esperado. El mediocampista chileno está muy feliz de haber llegado a uno de los clubes más importantes de Europa y, para él, "el más grande del mundo". No caben dudas de que la calidad que posee como futbolista lo han llevado hasta los mejores equipos. Pasó por la Juventus, Bayern Múnich y ahora el elenco 'culé' es el dueño de su pase.

Muchos hinchas azulgranas se han venido preguntando en las últimas horas cuándo podría ser el día del debut de Arturo Vidal con la camiseta del Barcelona. Los médicos del club han asegurado que está al 100% y puede jugar cuánto antes. El partido en el que Ernesto Valverde lo puede mandar al campo por primera vez será ante el Sevilla por la Supercopa de España, encuentro que se jugará en Marruecos a partido único este domingo 12 de agosto.



El técnico del Barcelona está a la espera de que el brasileño Phillipe Coutinho resuelva su problema de extranjería. Esto debido a que en la convocatoria para los encuentros solo pueden haber tres foráneos en cancha. Ante las llegadas de Arthur, Malcom y Vidal, serían cuatro los que nacieron fuera de España. En caso de que el ex Liverpool no arregle su caso, ¿quién quedaría fuera? El caso de los demás extranjeros es distinto, pues ellos ya resolvieron el tema burocrático.

El único problema de Arturo Vidal es que no ha tenido participación alguna de encuentros de pretemporada con el Bayern Múnich. Una lesión lo alejó de las canchas durante los partidos de práctica y no tiene el rodaje competitivo suficiente. Con el pasar de los partidos, el chileno le deberá mostrar a Ernesto Valverde de lo que está hecho para que lo tenga en cuenta en el once titular.



Recordemos que Arturo Vidal inició su carrera como profesional en el año 2005, defendiendo los colores del Colo Colo de su natal Chile. Luego, en el 2007, pasó a las filas del Bayer Leverkusen de la primera división de Alemania. Sus buenas actuaciones lo llevaron hasta la Juventus, donde creció futbolísticamente antes de llegar al Bayern Múnich. Ahora, con el Barcelona, intentará mostrar su mejor versión.