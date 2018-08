Paolo Hurtado habló sobre por qué dejó el Vitória Guimaraes y de la continuidad de Ricardo Gareca

Paolo Hurtado dejó el fútbol portugués y fichó por el Konyaspor de la liga turca. El jugador de la selección peruana conversó con un medio nacional donde explicó la razón de por qué dejó el Vitória Guimares y no ocultó su anhelo de que Ricardo Gareca siga al mando de la ‘bicolor’.

Dejar el club portugués donde fue capitán y demostró un gran nivel haciendo goles no fue una decisión fácil de tomar. Además resaltó que este cambio significará retos que se ha planteado en su carrera y que cuenta con el aval de su familia. "No tengo ninguna duda que llego a un gran club y estoy muy contento por ello. Ahora solo queda entrenar bien y mostrar todo mi talento en los entrenamientos. Solo queda ponerme a punto para iniciar con todo en la liga turca", expresó para RPP.

Su estadía en el Konyaspor será por tres temporadas, y el día de ayer ya pudo visitar las instalaciones de su ‘nueva casa’ donde se quedó impresionado por la hinchada y el buen trato de la directiva turca. "Este equipo tiene una hinchada con mucha pasión. El presidente me trató muy bien y me ha dado mucha confianza desde el primer día. Llegué al fútbol turco con la intención de experimentar y, sobre todo, mejorar. Mientras tanto, mi familia estará feliz donde esté", indicó el peruano.

"Fue complicado dejar un equipo en donde me sentí bien, hacía goles y era capitán, pero me tracé metas y tengo la plena seguridad que me irá muy bien. ¿Si tendré problemas con el idioma? Para nada, uno se acostumbra a todo", apuntó en otro momento Hurtado.

Cuando le abordaron el tema de la continuidad de Ricardo Gareca el ex Alianza Lima sostuvo que “como todos los peruanos quisiera que el ‘profe’ se quede”.