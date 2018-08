Presidente de Napoli denunció un 'amaño' entre Roma y Liverpool por el fichaje de Alisson

David Ospina es nuevo jugador del Napoli en la Serie A y eso es la última novedad deportivas en el conjunto donde Diego Armando Maradona fue ídolo. Pero el presidente sacó todo de contexto cuando decidió acordarse de Alisson Becker, Roma y Liverpool.

"Yo no tendría el Alisson ni por 100 millones de euros. Yo ofrecí 60 millones de euros por él, pero los Giallorossi -AS Roma- no quisieron venderlo", dejando entrever que su intención era fichar al portero brasileño, pero se lo negaron sin alguna explicación concreta.

Continuando con sus ataques dirigidos a la capital del fútbol italiano: "Siempre he sospechado que el verdadero dueño de la Roma fuera el mismo del Liverpool. Un pájaro me dijo hace unos años. Pero, si es así, ellos no deberían estar en la Liga de Campeones". Una denuncia muy fuerte contra dos equipos históricos.

Y la respuesta de Roma fue inmediata: "¿Qué crees que el de Laurentiis anda fumando allí en Nápoles? Si él encuentra ese pajarito de nuevo, él descubrirá que también somos dueños del Barça y del Bayern". Sentenció el presidente del cuadro de 'La Loba Italiana' con mucha ironía en una conferencia de prensa.

