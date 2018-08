Alessandro Florenzi: "Queda claro que la llegada de Cristiano Ronaldo no emociona a nadie" [VIDEO]

Un particular estilo de ver las cosas está dado por parte de Alessandro Florenzi, el lateral y/o volante del cuadro capitalino en Serie A se dio unos segundos para criticar el fichaje de Cristiano Ronaldo por Juventus en forma irónica.

Señalando que el crack que dejó al Real Madrid esta temporada 'será uno más en el Calcio', debido a que no marcó la diferencia esperada en el partido entre Juventus y Chievo Verona. Enfatizando en que su presencia no hará más temible al cuadro de Turín, una declaración que en vivo las dijo y alzó la polémica.

Ante la pregunta que le hizo un periodista italiano de la TV oficial del Calcio, Florenzi explicó: "No siento emoción, me emociono por otras cosas en la vida. Me gusta el fútbol, veo a la Juventus como veo cualquier otro partido. Será un rival muy fuerte como lo serán el resto de rivales. Está claro que es uno más".

Sin embargo, no dejó de lado lo que significó la dura victoria ante un Torino que hasta el minuto 89 estaba forzando el empate, pero un gol de Edin Dzeko rompió la paridad y se llevaron los tres puntos a casa. Todo esto como para bajar las revoluciones ante sus duras palabras contra 'CR7'.

EL DATO:

Alessandro Florenzi está en la Roma desde 2010, hoy con 27 años cursa su temporada número 8.