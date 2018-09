Cristian Benavente y sus reveladoras declaraciones sobre la selección peruana.

La selección peruana afronta un nuevo desafío de cara a Qatar 2022, sin embargo una de la mayores interrogantes de la actual convocatoria fue la ausencia de Cristian Benavente para los partidos contra Holanda y Alemania. El 'chaval' aclaró las dudas que rondaban sobre la negativa del Charleroi en cederlo a la 'bicolor'.

"Cuando la Selección hace una convocatoria, los jugadores que no juegan en Perú tienen que ser llamados con dos semanas de antelación a la fecha FIFA. Ese día era el 3 de agosto. Entonces, dos semanas antes, se dio la convocatoria y yo no aparecía en ella. Hace cinco días se ponen en contacto conmigo para cubrir una baja que se había producido. Yo le dije que no tenía ningún problema, que podían contar conmigo." declaró Benavente para el diario AS.

El mediocampista nacional explicó el inconveniente que impidió al combinado belga de poder prestarlo a la selección peruana y la confusión que generó el acontecimiento.

"El problema es que, si pasadas esas dos semanas, la Selección llama a alguien del exterior de Perú, el club que es propiedad de los derechos federativos del jugador puede rechazar ceder al futbolista. Mi club, al tener ese derecho, dijo que no. Se generó mucha confusión porque la persona que maneja las redes sociales, al ver que se había recibido esa convocatoria, lo subió en la página web, pero no estaba al corriente de lo que habíamos hablado el club y yo.".

Conversasiones con Ricardo Gareca

"Directamente Gareca, no. Su segundo entrenador, que es su mano derecha, es el que ha estado en contacto conmigo. Él fue el que me preguntó si quería ir en esta doble fecha, le dije que sí y, una vez que se envió la convocatoria, supimos que el club podía decir y no se dio el caso de poder ir. Siempre me comunico con él."

El 'chaval' no considera que el impedimento del Charleroi en esta fecha FIFA afecte las futuras convocatorias y recalcó su deseo de integrar la 'blanquirroja'. "Creo que no. El entrenador sabía que quería ir. No debería haber ningún problema.".

Convocatoria a Rusia 2018

"Si le soy sincero, yo sabía que existía una posibilidad muy grande de no ir al Mundial. Sabía que estaba la opción de quedarme fuera, pero también, después de la temporada que había hecho, una posibilidad siempre hay. Las opciones de no ir eran más grandes que las de ir, aunque tuve la ilusión hasta el último momento. Al final no se dio. Más o menos así me sentí.".

Ofertas de clubes

"La verdad es que ha habido mucho ruido, pero realmente propuestas no he tenido prácticamente ninguna. Las que he tenido no me compensaban. La confianza del entrenador que tengo aquí, el valor que me dan… Esa es la verdad. He tenido menos propuestas de las que realmente cree."

EL DATO

Cristian Benavente defiende los colores del Royal Charleroi desde enero del 2016.