¿Dybala, celoso de Cristiano Ronaldo? La palabra del DT de la Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo no atraviesa un buen momento desde su llegada a la Juventus, el astro portugués aun no puede marcar en los tres encuentros que lleva jugado en la Serie A. Y la prensa italiana no hizo caso omiso a este presente y llenó de críticas al delantero portugués por este pobre arranque en el Calcio.

Otro de los que no la pasa bien en la Juventus con la llegada de Cristiano Ronaldo es el argentino Paulo Dybala, el volante creativo no ha tenido muchos minutos en estas tres fechas de la Serie A y ya circulan algunos rumores de celos de parte del ex Palermo hacia el portugués.

Respecto al bajón de Paulo Dybala y los rumores con respecto a la llegada de Cristiano Ronaldo, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri se pronunció al respecto: “Paulo está tranquilo, tiene que encontrar su mejor juego como varios, porque como empezó a entrenar más tarde no jugó muchos partidos”.

Además, la bajó las revoluciones sobre Paulo Dybala y afirmó que la llegada de Cristiano potencia a todo el plantel: “Es común que la llegada de Cristiano Ronaldo sea un incentivo para todos, hay mucha competitividad en el equipo porque todos quieren jugar.