Cristiano Ronaldo es sinónimo de burla en Italia por su mal momento con Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo vive momentos tensos dentro de su carrera que en teoría es ascendente apenas salió del Real Madrid, debido a que la prensa italiana está dándole con palo por su accionar nulo hasta el momento con Juventus.

El cuadro de Turín está jugando a un estilo que parece no favorecer al delantero portugués, no encuentra su mejor nivel y los goles se hacen esperar. La prensa del "país de la bota" lo tiene entre ceja y ceja, no le perdonará que 'se siga arrastrando' en el campo.

Una portada de pura sangre es lo que sacó "El Corriere Dello Sport" donde se ve que el rotativo de Italia lo puntualiza con un ácido 'CR5,5'. Refiriendo a su nivel en puntajes para el rendimiento actual que lleva. El juego Fanta calcio (FANTASY SOCCER EN ITALIA) lo pone como un jugador discreto ante el Parma.

PUEDES VER: Allegri no se desespera con la falta de gol que atraviesa Cristiano

Pero un mitológico del gol como Christian Vieri lo tiene claro, sabe cómo terminará el momento de 'Ronaldisimo': "La Serie A y la Liga de la Liga son dos campeonatos completamente diferentes, sin embargo, de una cosa estoy seguro: ¡cuando empiece a marcar no va a parar!".

NO TE LO PIERDAS: Messi, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale compiten por el premio Puskas [VIDEOS]

Además, brindó la clave para que los goles de 'El Bicho' sean de momento más constantes: "Tenemos que dar tiempo a Cristiano, a pesar de que no está inmune a críticas. No creo que exista algún problema de adaptación porque ha hecho tantos goles en los clubes por donde pasó. Más parece que la pelota no quiere entrar ...".

EL DATO:

Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid y fichó por Juventus gracias a 112 millones de euros pagados.