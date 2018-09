15 Series y películas sobre fútbol que no te puedes perder en Netflix [VIDEO]

Esta semana el mundo del fútbol se paraliza por una nueva fecha FIFA, y si bien es cierto las selecciones del mundo se volverán a encontrar luego del Mundial Rusia 2018, las principales ligas internaciones no tendrán actividad este fin de semana.

Por lo cual te dejamos las 15 mejores series, documentales y películas que existen en Netflix para que no te aburras durante este fin de semana.

Catalogado como uno de los mejores documentales de fútbol de la historia por la prensa internacional, Les Bleus vincula la historia social de Francia entre 1996 y 2016 con los éxitos y fracasos de su selección nacional, con testimonios de muchos de sus protagonistas, además de políticos y personajes del mundo del entretenimiento francés.

Documental que narra la historia de Zlatan Ibrahimovic, probablemente el mejor futbolista sueco de la historia. Desde sus inicios en Malmoe, la ciudad donde nació, hasta su fichaje por la Juventus en el 2015, observamos la evolución de un jugador que ya es icónico.

Diversos protagonistas del triunfo de la selección argentina en el Mundial de 1986, como Carlos Salvador Bilardo, brindan valiosos testimonios sobre el infinito talento de la estrella de ese equipo: Diego Armando Maradona.

First Team Juventus

Premier League Legends

Boca Juniors 3D: La Película (Argentina)

La Selección (Colombia)

Trainer! (Alemania)

21 Thunder (Canada)

I Believe in Miracles (Inglaterra)

Gold Stars: The Story of the FIFA World Cup Tournaments (FIFA)

The Real Football Factories (Inglaterra)

Ballon sur Bitume (Francia)

Sommeren ’92 (Dinamarca)

Forever Pure (Israel)