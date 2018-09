Barcelona y Manchester United interesados en contratar a Monchi

Ramón Rodríguez Verdejo - más conocido como Monchi - es uno de los principales "culpables" de la revalorización del conjunto italiano de la Roma. Las grandes "chequeras" de Juventus y Nápoli los habían desplazado, sin embargo, el ingenio pudo más para sortear la escasez.

Barcelona y Manchester United - según Gazzetta dello Sport - están atentos a los movimientos del gerente español a fin de lograr su "fichaje" hacia sus filas: planean que sea él, el que inicie una nueva era a nivel administrativo en sus respectivas instituciones.

Y es que en Barcelona, el consenso por Eric Abidal no es el total. Algunos miembros del directorio culé consideran que la labor del ex jugador francés no ha sido el esperado, es decir, no ha estado al nivel del FC Barcelona respecto a las decisiones deportivas entorno a fichajes: los más sonados son la llegada de Malcom, Arthur y la de Arturo Vidal.

Por su parte, en Old Trafford, el desastre deportivo ha sido contundente, a tal punto de generar un roce entre el entrenador portugués, José Mourinho, y la directiva inglesa. Manchester United - a pesar de seguir contando con el poderío económico - ya no es el mismo de hace unos años y se han resignado a incorporaciones de menor trascendencia a nivel comercial como futbolístico.

EL DATO

Monchi inició su labor como Gerente Deportivo en el Sevilla en el año 2000. Durante su estancia, el club español logró: ascender a Primera División y obtener Copas de la UEFA (5), Copas del Rey (2), Supercopa de España (1) y Supercopa de Europa (1).