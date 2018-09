Lionel Messi elogia al fichaje del Barcelona que más le ha sorprendido: "Arthur me recuerda a Xavi"

El Barcelona no se duerme en sus laureles. El logro de la Liga y la Copa del Rey en la campaña pasada no nubló a la dirección deportiva que eran necesarios fichajes y así llegaron cuatro jugadores: tres prometedores y uno contrastado. Hablamos de Arthur, Clement Lenglet, Malcom y Arturo Vidal.

De los cuatro, ninguno se ha adueño del titularato. Los dos brasileños y el chileno son los que más han jugado, pero solo uno ha podido que Lionel Messi lo llene de elogios y hasta que lo compare con uno de los mejores jugadores en la historia del Barcelona.

"Si tengo que citar a uno me quedo con Arthur, que me ha sorprendido porque no le conocía mucho. Salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido al de Xavi, quiere siempre la pelota, no la pierde, juega en corto, es muy confiable y muy seguro", afirmó Messi en una entrevista con el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

Es tal el grado de admiración que ha provocado Arthur en Lionel Messi que el "10" considera que el brasileño pareciese haber salido de la cantera culé. "Tiene el estilo que siempre buscamos aquí, de lo que intenta sacar siempre este club. Agarró muy rápido el tema del entrenamiento y del juego en corto, algo que a los de fuera siempre les cuesta, pero él en cambio lo agarró rápido", indicó.

Otro fichaje que no se escapó del análisis de Messi fue Arturo Vidal, un jugador que cree que "es bueno tenerlo en el equipo". "Aparte juega muy bien con la pelota, trabaja físicamente y ayuda defensivamente, es importante para la plantilla, porque el fútbol es cada vez más táctico y más físico, cada vez los planteamientos son más aburridos y cuesta más entrar a los equipos", abundó.

EL DATO:

El fichaje de Arthur le costó al Barcelona 31 millones de euros.