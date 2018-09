Diego Perotti es seguido de cerca por dos clubes históricos de España

Diego Perotti, delantero de la AS Roma, fue uno de los protagonistas en el último mercado de verano. Pues, el argentino figuraba en la órbitas de clubes 'top' de Europa. Sin embargo, el combinado 'giallorosso' le cerró las puertas.

Pese a que en tienda romana no están dispuestos a desprenderse de uno de sus pilares, Perotti desea alzar vuelo en el próximo mercado de pases. Ante ello, el Valencia y Villarreal han mostrado interés por el artillero 'che'.

Según desvela 'Il Corriere della Sera', Diego Perotti figura en las agendas del Valencia y Villarreal. El atacante argentino marcó 9 dianas en 40 cotejos en el último curso y ello despertó los intereses de ambos clubes hispanos.

Cabe destacar que la AS Roma no pretende venderlo por menos de 45 millones de euros. Perotti tiene contrato hasta a mediados de 2021, pero no ve la hora de anclar las filas de otro club y qué mejor si es de la Liga Santander, un torneo que conoce bien: antes jugó en el Sevilla.

EL DATO:

En 2006, Diego Perotti debutó en el Deportivo Morón.