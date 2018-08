AC Milan vs Roma EN VIVO: Partidazo por la fecha 3 de la Serie A

Milan y Roma se jugarán un partidazo este viernes en el Estadio San Siro en un choque correspondiente a la tercera jornada de la Serie A. El encuentro se desarrollará a partir de la 1.30 p.m. (hora peruana) y se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de Serie A Pass y por Libero.pe.

La escuadra dirigida por Gennaro Gattuso disputará su primer partido de local debido a que en la primera fecha su cotejo fue suspendido por el desastre del puente Morandi en la ciudad de Génova. Gonzalo Higuaín también debutará en su nueva casa luego de su sorpresiva salida de la Juventus tras la llegada de Cristiano Ronaldo.

PUEDES VER: Milan cayó 3-2 ante Napoli por la segunda fecha de la Serie A [RESUMEN Y GOLES]

Los ‘rossoneri’ cayeron el fin de semana pasado en su visita al San Paolo con un marcador de 3-2 contra Napoli. Carlo Ancelotti le ganó el duelo táctico a su pupilo ‘Rino’ y el ‘pipita’ no pudo anotar ante su antiguo club. El Milan estaba arriba con dos goles a favor, pero en treinta minutos los ‘Azzurri’ lograron remontar el resultado.

El técnico del conjunto ‘Diavoli’ podrá utilizar esta fecha al turco Hakan Calhanoglu, que acumulaba un partido de suspensión de la temporada pasada. Pese a que su titularidad es un incierto todo indica que Gattuso lo pondrá en la línea de ataque junto a Suso e Higuaín. Asimismo, dejará en la banca a Calabria y Musacchio por Abate y Caldara.

📢 | Squad announcement!

These are the Rossoneri called up by the boss to face @ASRomaEN

📋 | I convocati per #MilanRoma

Questi i rossoneri scelti dal Mister per l'esordio a San Siro!#ANewMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/cjrrF7BXkw