Roma se burla del Barcelona con un divertido comentario en Twitter 

El sorteo de la Champions League paralizó al mundo este miércoles y tuvo como desenlace épicos grupos. Real Madrid le tocará medirse con la AS Roma, CSKA Moscú y Viktoria Plzen en el Grupo G. En las redes sociales cada club vivió de forma diferente la ceremonia, pero unos de los que más activo estuvo fue el conjunto italiano.

Y es que la escuadra de la ‘Loba’ la tiene difícil en sus respectivas llaves y alborotó Twitter cuando envió un mensaje al conjunto dirigido por Julen Lopetegui en el que pedía una ovación para uno de sus jugadores. Sin embargo, la publicación tenía un mensaje oculto e indirectamente iba dirigido también al Barcelona.

“Esperamos una ovación para este hombre antes del partido en el Santiago Bernabéu”, tuiteó la Roma. Ese futbolista es el griego Kostas Manolas y lo acompañaron con un video de su épico gol de cabeza contra la escuadra ‘blaugrana’ en el choque de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El tanto del defensor romano hizo que el Barça fuese eliminado dela competición en un hecho contra todo pronóstico. Los seguidores madrileños tomaron con una “sonrisa” aquel tuit; mientras que a los hinchas ‘culés’ no les gustó nada ese comentario.

Roma y Madrid deburán en la primera fecha de la fase de grupos el próximo 19 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Expecting a standing ovation for this man before the match at the Santiago Bernabéu pic.twitter.com/fuhJ8FNmSK