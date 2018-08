Champions League: el rostro de Totti al enterarse del cruce de Roma con el Real Madrid

A la Roma le tocó bailar con la más fea en la fiesta Champions League. El elenco italiano tendrá que medirse ante Real Madrid en el Grupo G y su representante en el sorteo desarrollado en Mónaco, Francisco Totti tuvo un curioso gesto que ya se volvió viral en las redes sociales.

Cuando Kaká sacó la bolilla con el nombre de la Roma, 'Il Capitano' tuvo un gesto de sorpresa sin percartarse que la cámara seguía cada uno de sus movimientos. Y no es para menos pues la 'Loba' tendrá que hacerle frente al tricampeón de la Champions League.

En tanto, los otros dos equipos que complementan el Grupo G son el CSKA Moscú (Rusia) y Viktoria Pilsen (República Checa), dos duros rivales con los que los 'Gladiadores' tendrán que hacer frente.

Como se sabe Roma llegó hasta semifinales en la última edición de la Liga de Campeones quedando fuera a manos del Liverpool, campaña que esperan repetir y por qué no, superar esta temporada.

